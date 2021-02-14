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Dünya

Aliyev'den Erdoğan'a Gara'daki şehitler için başsağlığı mesajı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Irak'ın Gara bölgesinde terör örgütü PKK tarafından şehit edilen 13 Türk vatandaşı için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi.

Ruslan Rehimov   | 14.02.2021
Aliyev'den Erdoğan'a Gara'daki şehitler için başsağlığı mesajı

Bakü

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "aziz kardeşim" diye başladığı mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"Hain terör eylemi sonucu 13 masum Türk vatandaşının acımasızca şehit edildiği haberi bizi derinden sarstı. Sivillere yönelik bu korkunç terör eyleminden son derece öfkeliyiz ve terörizmin tüm tezahürlerini şiddetle kınıyoruz."

İlham Aliyev mesajında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, şehitlerin ailelerine, yakınlarına ve Türk halkına, kendisi ve Azerbaycan halkı adına taziye dileklerini iletti.

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