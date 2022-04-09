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Dünya

Aliyev, Ermenistan'ın ilişkilerin normalleşmesi için sundukları teklifi kabul ettiğini bildirdi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, iki ülke arasında devletlerarası ilişkilerin normalleşmesi için sundukları 5 ilkenin Ermenistan tarafından kabul edildiğini bildirdi.

Ruslan Rehimov   | 09.04.2022
Aliyev, Ermenistan'ın ilişkilerin normalleşmesi için sundukları teklifi kabul ettiğini bildirdi

Baki

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yaptığı telefon görüşmesinde, iki ülke arasında ilişkilerin normalleşmesi için Ermenistan'a sundukları 5 ilkeden bahsettiği belirtildi.

Açıklamada, Aliyev'in, Putin'e, "Ermenistan'ın bu ilkeleri kabul ettiğini" söylediği kaydedildi.

Azerbaycan, ilişkilerin normalleşmesi için Ermenistan'a, "devletlerin birbirlerinin egemenliğini, toprak bütünlüğünü, uluslararası sınırların dokunulmazlığını ve siyasi bağımsızlığını karşılıklı olarak tanıması", "devletlerin birbirlerine karşı toprak iddiasında bulunmadığı ve gelecekte de bu tür iddialarda bulunulmama konusunda yasal bir zorunluluklarının olduğunun karşılıklı teyidi", "birbirlerinin güvenliğini tehdit etmekten, siyasi bağımsızlık ve toprak bütünlüğüne karşı tehdit ve güç kullanmaktan ve BM Antlaşması'nın amaçlarıyla bağdaşmayan diğer durumlardan kaçınmak", "sınırların belirlenmesi ve diplomatik ilişkilerin kurulması" ve "ulaştırma ve iletişim hatlarının açılması, diğer ilgili iletişim ağlarının kurulması ve çıkar alanlarında iş birliği" maddelerinden oluşan teklif sunmuştu.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, "Azerbaycan'ın tekliflerinde kabul edilemez bir şey yok." şeklinde açıklamada bulunmuştu.

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