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Dünya

Afrika Birliğinden Danimarka'daki sığınmacı düzenlemesine tepki: Zenofobik ve tamamıyla kabul edilemez

Afrika Birliği, Danimarka'nın sığınmacıları üçüncü bir ülkeye göndermesine izin veren yeni yabancılar yasasını kınayarak, bunun zenofobik ve tamamıyla kabul edilemez olduğunu bildirdi.

Tufan Aktaş   | 03.08.2021
Afrika Birliğinden Danimarka'daki sığınmacı düzenlemesine tepki: Zenofobik ve tamamıyla kabul edilemez

İstanbul

Afrika Birliği (AfB), Danimarka'nın sığınmacıları üçüncü bir ülkeye göndermesine izin veren yeni yabancılar yasasını kınayarak, "Afrika'dan Avrupa'ya göçü durdurmaya yönelik bu tür teşebbüsler zenofobik (yabancı düşmanlığı) ve tamamıyla kabul edilemez." ifadesini kullandı.

AfB'den yapılan yazılı açıklamada, Danimarka'nın geçen ay kabul ettiği ve sığınmacıları durumları netleşene kadar yurt dışındaki sığınmacı kamplarında tutmayı içeren yeni yabancılar yasasını sert şekilde kınadı.

Danimarka'nın, Birleşmiş Milletler 1951 Mülteci Sözleşmesi gereği bu kişileri koruma sorumluluğu olduğu hatırlatılan açıklamada, dünyadaki mültecilerin yüzde 85'ini gelişmekte olan ülkelerin barındırdığı, buna karşın gelişmiş ülkelerin bu yükün sadece yüzde 15'ini aldığı ifade edildi.

AfB'nin ikili anlaşmalarla Afrika içerisinde benzer düzenlemeler yapılması teşebbüslerinden derin endişe duyduğuna dikkat çekilen açıklamada, "Afrika'dan Avrupa'ya göçü durdurmaya yönelik bu tür teşebbüsler zenofobik ve tamamıyla kabul edilemez." değerlendirmesinde bulunuldu.

Danimarka'nın temmuzda kabul ettiği yasayla sığınmacıları Ruanda'ya göndermeyi planladığı ileri sürülüyor.

Uluslararası insan hakları kuruluşlarının tepkisini çeken yasaya, Birleşmiş Milletler de karşı çıkmıştı.

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