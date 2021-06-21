Euro
10.43
Dolar
8.76
BIST 100
1,388.47
Altın
1,783.91
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Afganistan'ın kuzeyinde 4 ilçe daha Taliban'ın kontrolüne geçti

Afganistan'ın kuzeyinde bulunan Belh ve Baglan vilayetlerinde 4 ilçede Taliban kontrolü ele geçirdi.

Sayed Khodaiberdi Sadat   | 21.06.2021
Afganistan'ın kuzeyinde 4 ilçe daha Taliban'ın kontrolüne geçti

Kabil

Belh İl Şura Vekili Sayed Abdullah Mesrur, basına yaptığı açıklamada, militanların, Belh'in Devlet Abad, Şolgere ve Kişindeh ilçelerine eş zamanlı olarak saldırı düzenlediğini söyledi.

Söz konusu 3 ilçenin kontrolünün Taliban'ın eline geçtiğini ifade eden Mesrur, güvenlik güçlerinin ilçe merkezinden geri çekildiğini belirtti.

Öte yandan Baglan İl Şura Vekili Firuzuddin Aymak da Baglan'ın Cilge ilçesinde kontrolün Taliban militanlarının eline geçtiğini bildirdi.

Taliban'dan yapılan açıklamada da 4 ilçenin ele geçirildiği doğrulandı.

Açıklamada ayrıca ülkenin kuzeyindeki Cüzcan vilayetinin Hanaka ve Faizabad ilçelerinde de "kontrolün sağlandığı" ileri sürüldü.

Dün de ülkenin kuzeyindeki Belh ve Samangan vilayetlerinde 2 ilçenin kontrolü Taliban'ın eline geçmişti.

Ülkede bir yandan barış sürecinin belirsizliği sürerken diğer yandan saldırılar devam ediyor.

Son 2 ayda ülke genelinde Taliban'ın kontrolüne geçen ilçe sayısı 30'u geçti.

Birleşmiş Milletler verilerine göre, Taliban kent merkezleri hariç ülke topraklarının yüzde 50 ila 70'ini elinde bulunduruyor.

AA muhabirinin yerel yetkililerden derlediği bilgilere göre, Taliban, ülke genelinde 407 ilçeden 100'den fazlasını, merkezleri dahil olmak üzere ele geçirmiş durumda. Bunlardan 60 kadarındaki bazı beldeler halen Afgan güvenlik güçlerinin kontrolünde bulunuyor.

Ülkenin 34 vilayet merkezi de hükümetin kontrolü altında.

Afganistan topraklarının büyük bölümünde güvenlik güçleri ile Taliban arasında mücadele sürüyor, 407 ilçenin 250 kadarında çatışmalar devam ediyor.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Havalimanlarında belli sayıda yolcuya örnekleme temelinde PCR testi yapılacak
Türkiye, Kovid-19 aşılamasıyla dünyaya örnek oluyor
Hindistan'da Kovid-19 salgını son 88 günün en düşük vaka sayısına geriledi
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Koronavirüs salgınında son 24 saat

Benzer haberler

Afganistan'ın kuzeyinde 4 ilçe daha Taliban'ın kontrolüne geçti

Afganistan'ın kuzeyinde 4 ilçe daha Taliban'ın kontrolüne geçti

Afganistan Dışişleri Bakanı Atmar: Türkiye'nin Kabil havalimanının güvenliği açısından rolü son derece önemli

Taliban barış görüşmelerini sürdürmekte kararlı olduklarını açıkladı

Afgan barış müzakerecisi Abdullah Türkiye'nin Kabil Havalimanı'ndaki varlığını 'önemli' görüyor

Afgan barış müzakerecisi Abdullah Türkiye'nin Kabil Havalimanı'ndaki varlığını 'önemli' görüyor
Afganistan'ın kuzeyindeki 2 ilçe Taliban'ın kontrolüne geçti

Afganistan'ın kuzeyindeki 2 ilçe Taliban'ın kontrolüne geçti
Afganistan Dışişleri Bakanlığı: Erdoğan'ın niyet ve iradesi barışı desteklemek

Afganistan Dışişleri Bakanlığı: Erdoğan'ın niyet ve iradesi barışı desteklemek