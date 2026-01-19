Afganistan'ın başkenti Kabil'de patlama meydana geldi
Afganistan'ın başkenti Kabil'in Şahrı Nev bölgesinde patlama meydana geldi.
Ankara
Tolo News'in, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Kabil'in Şahrı Nev bölgesinde meydana gelen patlamada çok sayıda kişinin öldüğü ve yaralandığından endişe edildiği belirtildi.
Patlamanın nedeni henüz netleşmezken, yetkililer olayla ilgili resmi açıklama yapmadı.
