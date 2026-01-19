Dolar
Afganistan'ın başkenti Kabil'de patlama meydana geldi

Afganistan'ın başkenti Kabil'in Şahrı Nev bölgesinde patlama meydana geldi.

Yasin Yorgancı  | 19.01.2026 - Güncelleme : 19.01.2026
Afganistan'ın başkenti Kabil'de patlama meydana geldi Arşiv

Ankara

Tolo News'in, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Kabil'in Şahrı Nev bölgesinde meydana gelen patlamada çok sayıda kişinin öldüğü ve yaralandığından endişe edildiği belirtildi.

Patlamanın nedeni henüz netleşmezken, yetkililer olayla ilgili resmi açıklama yapmadı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
