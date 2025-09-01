Dolar
Dünya

Afganistan'da meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremde 600'den fazla kişi yaşamını yitirdi

Afganistan'ın doğusundaki Kunar vilayetinde meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremde 622 kişinin öldüğü, 1555 kişinin yaralandığı bildirildi.

Şilan Turp, Dildar Baykan Atalay  | 01.09.2025 - Güncelleme : 01.09.2025
Afganistan'da meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremde 600'den fazla kişi yaşamını yitirdi

Karaçi/Ankara

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), 6,0 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün ülkenin Pakistan sınırı yakınındaki Celalabad'ın 27 kilometre kuzeydoğusu olduğunu açıkladı.

Afganistan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Abdul Metin Kani, yaptığı açıklamada, dün gece meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremde can kaybının 622'ye, yaralı sayısının ise 1555'e çıktığını duyurdu.

Kani, yaşamını kaybedenlerin 610'unun Kunar, 12'sinin Nangarhar vilayetlerinden olduğunu belirtti.

Çok sayıda evin yıkıldığını vurgulayan Kani, Afganistan geçici hükümeti İçişleri Bakan Vekili Siraceddin Hakkani'nin de yerel yetkililere depremden etkilenen bölgelere en yakın zamanda yardım ulaştırması için çağrıda bulunduğunu aktardı.

Afganistan Enformasyon Bakanlığından bir yetkili, gece saatlerinde meydana gelen deprem hakkında AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremden en çok etkilenen bölgelerin Kunar vilayetinde olduğunu, yolların toprak kaymaları nedeniyle ulaşıma kapandığını belirterek, arama kurtarma çalışmalarının helikopterlerle yürütüldüğünü söyledi.

Afganistan geçici hükümeti Sözcüsü Zabihullah Mücahid de ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, "Ne yazık ki bugünkü deprem, doğu vilayetlerinde can ve mal kayıplarına yol açmıştır." ifadesini kullandı.

Yerel yetkililer ve bölge sakinlerinin kurtarma çalışmalarına katıldığını aktaran Mücahid, merkezi yönetim ve çevre vilayetlerden ekiplerin de bölgeye doğru yola çıktığını kaydetti.

Ülkeyi vuran en şiddetli depremlerden biri

Mücahid, "Hayatları kurtarmak için var olan tüm kaynaklar kullanılacaktır." ifadesine yer verdi.

Yerel yetkililer, bunun, ülkeyi vuran en şiddetli depremlerden biri olduğunu aktardı.

Öte yandan, bölgede biri 5,2 büyüklüğünde olan en az 2 artçı sarsıntı kaydedildi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), Afganistan'ın Pakistan sınırı yakınındaki Celalabad'ın 27 kilometre kuzeydoğusunda, yerin 8 kilometre derinliğinde, 6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurmuştu.

BM ve AB'den taziye mesajı 

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, depremlerin ardından Afganistan halkıyla dayanışma içinde olduğunu belirtti.

Guterres, "Yaşamını yitirenlerin ailelerine en derin taziyelerimi sunuyorum ve yaralananlara acil şifalar diliyorum. Afganistan'daki BM ekibi harekete geçmiştir ve depremden etkilenen bölgelerdeki ihtiyaç sahiplerine yardım etmek için hiçbir çabadan kaçınmayacaktır." ifadelerini kullandı.

AB'nin Afganistan Delegasyonu da X üzerinden yapılan paylaşımda, "AB, Afganistan'ın Kunar ve Nangarhar vilayetlerindeki yıkıcı depremden etkilenenlere en derin taziyelerini sunar." ifadesine yer verildi.

Partnerlerin sahada olduğuna ve deprem kurbanlarına yardım ettiğine dikkat çekilen açıklamada, Afganistan halkıyla tam dayanışma içinde olduğu vurgulandı.

Japon Büyükelçiden mesaj

Japonya'nın Kabil Büyükelçiliğinin X hesabından da Büyükelçi Takayoşi Kuromiya'nın depreme ilişkin mesajı paylaşıldı.

Mesajında depremden dolayı büyük üzüntü duyduğunu belirten Takayoşi, depremde yaşamını yitirenler için taziye dileklerini iletti.

Japonya'nın konuyu yakından takip ettiğini belirten Takayoşi, yardıma hazır olduklarını kaydetti.

