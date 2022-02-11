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Dünya

Afganistan'da bir caminin önünde meydana gelen patlamada 1 kişi öldü

Afganistan'ın kuzeybatısındaki Badgis vilayetinin merkezi Kale-i Nev şehrinde bir caminin önünde meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti.

Sümeyye Dilara Dinçer   | 11.02.2022
Afganistan'da bir caminin önünde meydana gelen patlamada 1 kişi öldü Fotoğraf: Bilal Güler/AA

Ankara

Taliban yetkilisi Baz Mohammad Sarwari, Badgis'te bir caminin girişinde patlama meydana geldiğini açıkladı.

Sarwari, patlamada 1 kişinin öldüğünü, 7 kişinin yaralandığını bildirdi.

Yaralıların hastaneye kaldırıldığını aktaran Sarwari, patlamanın nedeninin henüz bilinmediğini ancak soruşturmanın devam ettiğini kaydetti.

Görgü tanıkları yaralı sayısının 15 olduğunu öne sürdü.

Onlarca kişinin cuma namazı için toplandığı esnada yaşanan patlamayı henüz üstlenen olmadı.

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