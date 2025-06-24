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Zonguldak'ta doğal gazdan kaynaklanan patlamada biri ağır 7 kişi yaralandı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bir apartman dairesinde doğal gazdan kaynaklanan patlamada biri ağır 7 kişi yaralandı.

Gökhan Yılmaz  | 24.06.2025 - Güncelleme : 24.06.2025
Zonguldak'ta doğal gazdan kaynaklanan patlamada biri ağır 7 kişi yaralandı Fotoğraf: Gökhan Yılmaz/AA

Zonguldak

Velioğlu Mahallesi Afetevler mevkisindeki 6 katlı bir apartmanda C.P'ye (40) ait dairede doğal gazdan kaynaklandığı belirtilen patlama yaşandı. Patlama sonrası dairede yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık, AFAD, polis ve doğal gaz ekibi sevk edildi.

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Patlamada, ev sahibi C.P. ile yan dairede yaşayan Y.D, eşi S.D. (52) ve kızları S.K. (28), o sırada apartman boşluğunda bulunan N.T. (55), yan bloktaki V.M. (51) ile A.P. (49) yaralandı.

Patlamanın yaşandığı dairenin duvarı yıkıldı, apartmanda hasar oluştu.

Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü, doğal gaz ekipleri de güvenlik önlemi aldı.

Sağlık görevlilerince çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan C.P'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Çaycuma Devlet Hastanesi'ndeki tedavilerinin ardından C.P. ve A.P, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi, S.D. ise Zonguldak Bülent Ecevit Hastanesi'ne sevk edildi.

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