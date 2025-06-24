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Karaman'da otomobildeki cep telefonu bataryası yangın çıkardı

Karaman'da park halindeki otomobilde bulunan telefon bataryasının patlaması sonucu çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

24.06.2025 - Güncelleme : 24.06.2025
Karaman'da otomobildeki cep telefonu bataryası yangın çıkardı

Karaman

Kirişçi Mahallesi'ndeki otoparkta park halindeki otomobilden duman çıktığını görenler, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

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Araçta hasar meydana geldi.

Yangına araçtaki patlayan telefon bataryasının yol açtığı tespit edildi.

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