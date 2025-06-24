Karaman'da otomobildeki cep telefonu bataryası yangın çıkardı
Karaman'da park halindeki otomobilde bulunan telefon bataryasının patlaması sonucu çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Karaman
Kirişçi Mahallesi'ndeki otoparkta park halindeki otomobilden duman çıktığını görenler, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.
Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.
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Araçta hasar meydana geldi.
Yangına araçtaki patlayan telefon bataryasının yol açtığı tespit edildi.