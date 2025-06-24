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İzmir'in 2 ilçesinde çıkan yangınlar kontrol altına alındı

İzmir'in Narlıdere ve Dikili ilçelerinde ormanlık ve makilik alanda çıkan yangınlar, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Günay Pabuşçu, Tezcan Ekizler, Vahit Koç  | 24.06.2025 - Güncelleme : 24.06.2025
İzmir'in 2 ilçesinde çıkan yangınlar kontrol altına alındı

İzmir

Narlıdere'nin Ilıca Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 3 uçak, 4 helikopter, 22 arazöz, 6 su ikmal aracı ile 3 dozer sevk edildi.

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Yangın, ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alındı.

Dikili

Dikili'nin Çandarlı Mahallesi'nde Eyko Sitesi yakınlarındaki makilik alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 3 uçak, 3 helikopter, 10 arazöz, 4 su ikmal aracı ve dozer sevk edildi.

Yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

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