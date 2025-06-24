İzmir'in 2 ilçesinde çıkan yangınlar kontrol altına alındı
İzmir'in Narlıdere ve Dikili ilçelerinde ormanlık ve makilik alanda çıkan yangınlar, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
İzmir
Narlıdere'nin Ilıca Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 3 uçak, 4 helikopter, 22 arazöz, 6 su ikmal aracı ile 3 dozer sevk edildi.
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Yangın, ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alındı.
İzmir'in Narlıdere ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) June 24, 2025
Bölgeye, 3 uçak, 4 helikopter, 22 arazöz, 6 su ikmal aracı ile 3 dozer sevk edildi https://t.co/YN5vx24bVv pic.twitter.com/fwzlvZbpHP
Dikili
Dikili'nin Çandarlı Mahallesi'nde Eyko Sitesi yakınlarındaki makilik alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İzmir'in Narlıdere ve Dikili ilçelerinde ormanlık ve makilik alanda çıkan yangınlar, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı https://t.co/YN5vx24bVv pic.twitter.com/w7aDN3QnGN— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) June 24, 2025
Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 3 uçak, 3 helikopter, 10 arazöz, 4 su ikmal aracı ve dozer sevk edildi.
Yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.