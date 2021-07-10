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Dünya

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, Taliban'a şiddetten kaçınma çağrısında bulundu

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, Taliban'ı şiddetten kaçınmaya ve barış sürecine katılmaya çağırdı.

Ekip   | 10.07.2021
Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, Taliban'a şiddetten kaçınma çağrısında bulundu

Kabil

Cumhurbaşkanı Gani, bugün Host vilayetinde ülkenin beşinci uluslararası havalimanının açılışı sırasında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ülkede artan şiddet olaylarından Taliban'ın sorumlu olduğunu belirten Gani, "Taliban'a, kimin için savaştıkları sorulmalı. Afganistan'ın harap olması ve Afganların öldürülmesi kimin işine yarayacak?" ifadelerini kullandı.

Gani, Taliban'ın Suriye, Yemen, Irak, Cezayir ve Lübnan örneklerinden dersler çıkarması gerektiğini vurguladı.

Afgan hükümetinin barışı istediğini ve barış sürecinin devam etmesi yönünde gerekli çabayı gösterdiğini ifade eden Gani, ancak Taliban'ın şiddeti devam ettirdiğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Gani, Taliban'a şiddetten kaçınma ve barış sürecine katılma çağrısında bulundu.

Öte yandan Afganistan Savunma Bakanlığından bugün yapılan açıklamada, ülkenin farklı noktalarında düzenlenen hava saldırılarında 191 Taliban mensubunun öldürüldüğü bildirildi.

Ülkede şiddet olayları sürüyor

Afganistan'da barış süreci belirsizliğini korurken güvenlik güçleri ile Taliban arasındaki şiddetli çatışmalar devam ediyor.

Taliban, haziranın son haftasında başlattığı saldırılarda Özbekistan ve Tacikistan sınırındaki ilçelerin tamamına yakınını ele geçirdi. Özbekistan'a açılan en önemli ticaret güzergahı olan Hayratan Sınır Kapısı'nı iki yönden kuşatan Taliban, güneybatıda ise Gazni vilayetine yoğunlaştı.

Afganistan'da ilerleyişine devam eden Taliban 8 Temmuz'da ülkenin İran sınırındaki İslam Kale Sınır Kapısı'nı ele geçirmişti.

Taliban; Badahşan, Tahar, Gazni, Herat ve Badgis vilayetlerinde şiddetli saldırılarla baskısını artırdı.

Afganistan İçişleri Bakanlığına göre, son 3 haftada 14 ilçe Taliban'dan geri alınırken hiçbir ilçe kalıcı bir şekilde tamamen örgütün kontrolünde bulunmuyor. Taliban ise bu rakamın 170'i geçtiğini iddia ediyor.

AA muhabirinin yerel yetkililerden aldığı bilgiye göre, Taliban 407 ilçenin 150'den fazlasını merkezleri dahil olmak üzere ele geçirmiş bulunuyor. Taliban ise kontrolündeki ilçe merkezi sayısının 205'i geçtiğini savunuyor.

Badgis vilayet merkezini ele geçirmek için saldırı başlatan Taliban yıllar sonra ilk kez vilayet merkezini hedef almış bulunuyor.

Militanlar 2015 yılında da ülkenin kuzeyindeki Kunduz vilayetinin merkezini kısa süreliğine kontrol altına almıştı.

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