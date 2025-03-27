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Dünya

AB'nin savunma yetkilisinden, "Rusya'nın 2030'a kadar Avrupa'ya saldırabileceği" uyarısı

Avrupa Birliği Komisyonunun savunma ve uzaydan sorumlu üyesi Andrius Kubilius, Rusya'nın 2030'dan önce bir NATO ülkesine saldırabileceği uyarısında bulunarak Avrupa'nın ABD'den bağımsız savunma kabiliyetlerini geliştirmesi gerektiğini vurguladı.

Melike Pala  | 27.03.2025 - Güncelleme : 27.03.2025
AB'nin savunma yetkilisinden, "Rusya'nın 2030'a kadar Avrupa'ya saldırabileceği" uyarısı

Ankara

Kubilius, Litvanya'nın ulusal meclisi Seimas'da AB'nin 2030'a kadar askeri harcamalarını ve üretimini artırma, ortak savunma projelerine kaynak ayırma gibi unsurları içeren Beyaz Bülten (White Paper) adı verilen stratejisini sundu.

İstihbarat raporlarının, Rusya'nın, 2030'dan önce "NATO ülkelerinden herhangi birine karşı yapılacak silahlı bir saldırının hepsine karşı yapılmış sayıldığını" bildiren 5. maddesini test edebileceğini gösterdiğini aktaran Kubilius, Avrupa'nın ABD'den bağımsız olarak savunma kabiliyetlerini geliştirmesi ihtiyacına işaret etti.

ABD'deki yeni yönetimin Çin başta olmak üzere Hint-Pasifik bölgesine giderek daha fazla odaklanmasının olası olduğunu dile getiren Kubilius, Avrupa'nın kendi savunması için tam sorumluluk alması gerektiğini ifade etti.

Kubilius, "Avrupa savunmasında ABD'nin varlığının zaman içinde azalabileceğini aklımızdan çıkarmamalıyız. 450 milyon Avrupalı, kendi gündemleri ve zorlukları olan 340 milyon Amerikalıya, Ukrayna'daki 38 milyon insanı yenemeyen 140 milyonluk Rusya'ya karşı bu ülkeyi savunmamızda bize her zaman yardım edemeyecekler diye kızmamalı." diye konuştu.

Askeri sanayiyi güçlendirme çağrısı

Kubilius, Avrupa'nın kendi savunma kapasitesini oluşturacak ekonomik güce sahip olduğunu belirterek üye ülkelerin gelecek 4 yıl içerisinde Gayrisafi Yurt İçi Hasılalarının (GSYİH) yüzde 3 ila 3,5'ini savunmaya harcamayı taahhüt ederse toplam bütçenin 2,4 trilyon avro olacağına dikkati çekti.

Avrupa'nın savunma ekipmanlarının yüzde 80'inin AB dışından satın alındığına dikkati çeken Kubilius, Avrupa ülkelerini stratejik özerkliği sağlamak askeri sanayisini güçlendirmeye çağırdı.

Kubilius, "Gelişmiş bir askeri sanayiye sahip olmalıyız ki savaş durumunda tüm stoklara ve gerekli tüm ekipmana sahip olabilelim." dedi.

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