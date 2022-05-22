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Dünya

ABD'ye, Avrupa'dan bebek maması sevkiyatının ilk bölümü ulaştı

Bir süredir bebek mamasında tedarik sıkıntısı yaşanan ABD'ye Avrupa'dan ilk sevkiyatın gerçekleştiği bildirildi.

Mücahit Oktay   | 22.05.2022
ABD'ye, Avrupa'dan bebek maması sevkiyatının ilk bölümü ulaştı

New York

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, ABD Başkanı Joe Biden'ın Güney Kore'den Japonya'ya uçarken gazetecilere, Avrupa'dan 35 bin kilodan fazla bebek mamasının uçakla Indianapolis kentine taşındığını söylediği bilgisini paylaştı.

Sevkiyatın, ABD'de derinleşen bebek maması kıtlığını gidermek için bu hafta sonu ilk defa yapıldığı belirtildi.

Hafta içi Almanya'dan bebek mamalarını taşıyan uçakların gelmeye devam edeceği ve en kısa sürede dağıtımına başlanacağı söylendi.

Beyaz Saray Ulusal Ekonomik Konseyi Direktörü Brian Deese, yaptığı açıklamada, mama sevkiyatının "önümüzdeki günlerde kademeli bir rahatlama" sağlayacağını ifade etti.

ABD'deki bebek maması krizi

Pudra içerikli bebek maması nedeniyle 4 bebeğin ağır hastalanması ve 2'sinin yaşamını yitirmesinin ardından FDA, Abbott'un Michigan'daki tesisinde inceleme başlatmıştı. Fabrika, şubat ayında bakteri riski nedeniyle kapatılırken, bazı ürünler "güvensiz" olduğu gerekçesiyle toplatılmıştı.

ABD'de tedarik zincirindeki aksamaların da etkisiyle zirve yapan "bebek maması krizi" nedeniyle aileler son aylarda raflarda bebek maması bulmakta zorlanırken üreticiler de tam kapasite çalışmalarına rağmen yoğun talebe yetişemediklerini bildirmişti.

Konu Beyaz Saray'ın da gündemine gelirken, ABD Başkanı Joe Biden bebek maması krizinin çözümü için ülkenin en büyük üreticileri ve perakendecileri ile bir araya gelmişti.

ABD'li bebek maması üreticisi Abbott 17 Mayıs'ta, bakteri riski nedeniyle kapatılan fabrikasının yeniden açılması için ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) ile anlaşmaya varıldığını duyurmuştu.

FDA'nın başlangıç ​​gereksinimlerinin karşılandığını onaylamasının ardından şirketin üretime iki hafta içinde yeniden başlayabileceği belirtilen açıklamada, ürünlerin raflardaki yerini almasının 6 - 8 haftayı bulacağı bildirilmişti.

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