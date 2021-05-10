Euro
10.03
Dolar
8.24
BIST 100
1,441.33
Altın
1,832.66
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD'nin Virginia eyaletinde bir caminin güvenlik görevlisini bıçaklamak isteyen şüpneli gözaltına alındı

Fairfax County Polis Departmanından yapılan açıklamaya göre, 41 yaşındaki J.L. Dar Al-Hijrah camisinin güvenlik görevlisini bıçaklamaya çalıştı.

Betül Yürük   | 10.05.2021
ABD'nin Virginia eyaletinde bir caminin güvenlik görevlisini bıçaklamak isteyen şüpneli gözaltına alındı

New York

Kimsenin yaralanmadığı olayın ardından şüpheli gözaltına alındı ve hakkında kamu düzenini bozmak, saldırı düzenlemek suçlarından dava açıldı.

Amerikan-İslami İlişkiler Konseyi, saldırı üzerine başkent Washington çevresindeki camilerin ramazanda güvenlik önlemlerini artırması çağrısı yaptı.

Açıklamada ayrıca, hiçbir toplumun dini yükümlülüklerini yerine getirirken kendini güvensiz hissetmemesi ve korkutulmaması gerektiği vurgulandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Türkiye'de son 24 saatte 15 bin 191 kişinin testi pozitif çıktı
İstanbul'da son bir haftada Kovid-19 vakalarında azalma kaydedildi
Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 4 milyon 666 bini aştı
Dünya genelinde 1,28 milyardan fazla doz Kovid-19 aşısı yapıldı

Benzer haberler

ABD'nin Virginia eyaletinde bir caminin güvenlik görevlisini bıçaklamak isteyen şüpneli gözaltına alındı

ABD'nin Virginia eyaletinde bir caminin güvenlik görevlisini bıçaklamak isteyen şüpneli gözaltına alındı

ABD'li siyasetçiler, İsrail'in Filistinli aileleri zorla tahliye etmesine tepki gösterdi

Amerikalı Müslümanlardan İsrail'e Kudüs'te Filistinlilere uyguladığı şiddet nedeniyle tepki

Sudan, ABD ve Çin’e anlaşma olmadan Hedasi Barajı’nın yeniden doldurulmasını reddettiğini bildirdi

Sudan, ABD ve Çin’e anlaşma olmadan Hedasi Barajı’nın yeniden doldurulmasını reddettiğini bildirdi
ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 581 bini geçti

ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 581 bini geçti

Endonezya'dan İsrail'in Mescid-i Aksa'daki saldırılarına kınama

Endonezya'dan İsrail'in Mescid-i Aksa'daki saldırılarına kınama