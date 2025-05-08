Dolar
38.70
Euro
43.52
Altın
3,306.26
ETH/USDT
2,175.00
BTC/USDT
102,808.00
BIST 100
9,279.21
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Ümraniye'de büyükbaş hayvanların trafiği tehlikeye düşürdüğü anlar kamerada

Ümraniye'de büyükbaş hayvanların caddede araçların arasında başıboş ilerlediği anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Adem Koç  | 08.05.2025 - Güncelleme : 08.05.2025
Ümraniye'de büyükbaş hayvanların trafiği tehlikeye düşürdüğü anlar kamerada

İstanbul

Çamlık Mahallesi Küçüksu Caddesi'nde yaklaşık 10 büyükbaş hayvanın yolun ortasında başıboş şekilde ilerlediği görüldü.

Trafik güvenliğinin tehlikeye düştüğü bu anlar, caddenin diğer yönünde aracıyla seyreden sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bazı kanunlarda değişiklikler yapılmasını içeren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi
İzmir'de CHP Kemalpaşa Gençlik Kolları Başkanı ve 3 kişi, "Cumhurbaşkanına hakaret"ten tutuklandı
Ataşehir'de İETT otobüsü ile kamyonetin çarpışması trafik yoğunluğuna neden oldu
Bodrum'da içme suyu isale hattı patladı
Ümraniye'de büyükbaş hayvanların trafiği tehlikeye düşürdüğü anlar kamerada

Benzer haberler

Ümraniye'de büyükbaş hayvanların trafiği tehlikeye düşürdüğü anlar kamerada

Ümraniye'de büyükbaş hayvanların trafiği tehlikeye düşürdüğü anlar kamerada

Ümraniye'deki Hekimbaşı Kentsel Dönüşüm Projesi'nin inşaatı sürüyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Enflasyonla büyük bir mücadelemiz var

Kuzey Marmara Otoyolu'nda zincirleme trafik kazasında 8 araçta hasar oluştu

Kuzey Marmara Otoyolu'nda zincirleme trafik kazasında 8 araçta hasar oluştu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet