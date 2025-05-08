Ümraniye'de büyükbaş hayvanların trafiği tehlikeye düşürdüğü anlar kamerada
Ümraniye'de büyükbaş hayvanların caddede araçların arasında başıboş ilerlediği anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
İstanbul
Çamlık Mahallesi Küçüksu Caddesi'nde yaklaşık 10 büyükbaş hayvanın yolun ortasında başıboş şekilde ilerlediği görüldü.
Trafik güvenliğinin tehlikeye düştüğü bu anlar, caddenin diğer yönünde aracıyla seyreden sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.
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