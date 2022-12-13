Dolar
18.64
Euro
19.83
Altın
1,812.27
ETH/USDT
1,316.50
BTC/USDT
17,736.00
BIST 100
5,256.19
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

ABD'nin Ukrayna'ya Patriot füze savunma sistemi gönderme planında sona gelindiği iddiası

ABD'nin Ukrayna'ya Patriot füze savunma sistemi bataryası göndermeye yönelik planında sona yaklaşıldığı ve bu hafta içinde kararın açıklanabileceği iddia edildi.

Dildar Baykan Atalay   | 13.12.2022
ABD'nin Ukrayna'ya Patriot füze savunma sistemi gönderme planında sona gelindiği iddiası

Washington

Amerikan basınının üst düzey yetkililere dayandırdığı haberlerine göre, Ukrayna liderlerinin Rusya'ya karşı hava savunma sistemi taleplerine karşılık veren ABD yönetimi bu ülkeye Patriot füze savunma sistemi bataryaları göndermeyi düşünüyor.

Planda sona yaklaşıldığını belirten yetkililer, söz konusu onayın bu hafta bitmeden verileceğini ve resmi duyurunun 15 Aralık'ta yapılabileceğini kaydetti.

Konuyla ilgili Beyaz Saray ya da ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanlığının 2023 yılı bütçesi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi
TİKA ile Helal Akreditasyon Kurumu arasında işbirliği protokolü imzalandı
Selden etkilenen Kumluca'da eğitime hafta sonuna kadar ara verildi
Beşiktaş Belediyesindeki 'rüşvet' soruşturması kapsamında aranan eski başkan Hazinedar yakalandı
KOSGEB Antalya'da selden etkilenen esnaf ve KOBİ'ler için acil destek kredisi başlattı

Benzer haberler

ABD'nin Ukrayna'ya Patriot füze savunma sistemi gönderme planında sona gelindiği iddiası

ABD'nin Ukrayna'ya Patriot füze savunma sistemi gönderme planında sona gelindiği iddiası

Çin, Pfizer'ın Kovid-19 ilacının internetten satışına izin verdi

ABD'de enflasyon kasımda beklenenden fazla yavaşladı

İngiltere'den Rus ordu komutanları ve İranlı iş adamlarına yönelik yeni yaptırım kararı

İngiltere'den Rus ordu komutanları ve İranlı iş adamlarına yönelik yeni yaptırım kararı
Çin, çip sektöründeki ihracat kontrolleri nedeniyle ABD aleyhine dava açmak için başvurdu

Çin, çip sektöründeki ihracat kontrolleri nedeniyle ABD aleyhine dava açmak için başvurdu
İsrail'de Netanyahu, aşırı sağın "örsü" ile ABD'nin "çekici" arasında kalıyor

İsrail'de Netanyahu, aşırı sağın "örsü" ile ABD'nin "çekici" arasında kalıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet