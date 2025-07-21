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Dünya

ABD'nin Texas eyaletindeki sel felaketinde kayıpların büyük bölümüne ulaşıldı

ABD'nin Texas eyaletinde 4 Temmuz'da meydana gelen sel felaketinin ardından yürütülen arama kurtarma çalışmalarında, kayıp olarak bildirilen 160 kişinin büyük çoğunluğunun sağ olarak bulunduğu ve kayıp sayısının 3'e düştüğü açıklandı.

Ecem Şahinli Ögüç  | 21.07.2025 - Güncelleme : 21.07.2025
ABD'nin Texas eyaletindeki sel felaketinde kayıpların büyük bölümüne ulaşıldı Fotoğraf: Lokman Vural Elibol/AA

Ankara

CNN'in haberine göre, Kerr bölgesinde 4 Temmuz’da etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinin ardından arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Yetkililer, 1000'in üzerinde personelin yürüttüğü çalışmalar sonucu kayıp sayısının 160'tan 3'e düştüğünü belirtti.

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İlk etapta kayıp olarak bildirilen kişilerin büyük bölümünün güvende olduğunun belirlendiğini ifade eden yetkililer, bu kişilerin kayıp listesinden çıkarıldığını açıkladı.


Fotoğraf: Lokman Vural Elibol/AA

Texas'taki sel

ABD'nin güney eyaleti Texas'ta 4 Temmuz'da aniden başlayan şiddetli yağış sonucu Kerr bölgesindeki Guadalupe Nehri taşarak sele yol açmıştı.


Fotoğraf: Jorge Salgado/AA

ABD Başkanı Donald Trump, 50 bine yakın kişinin bulunduğu alanda yaşanan sel felaketi nedeniyle Kerr'i afet bölgesi ilan etmiş, daha sonra buraya giderek incelemelerde bulunmuştu.

Sel felaketinde 135 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Texaslı yetkililer, Trump'ın bütçesinde kesintiye gittiği hava durumu servisini şikayet etmişti

Texaslı yetkililer, hava tahmini ile ilgili yanlış ve eksik bilgilendirmede bulunan ABD Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS) hakkında şikayette bulunmuştu.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Texaslı bir yetkili, felaketle ilgili yeterli önlemin alınamamasını NWS'nin doğru tahminlerde bulunamamasına bağlamıştı.


Fotoğraf: Jorge Salgado/AA

Yetkili, NWS'nin söz konusu bölgede 10 ila 20 santim yağış tahmin edildiğini duyurduğunu, bu rakamların diğer meteoroloji uzmanlarının beklentileriyle uyuşmadığını söylemişti.

ABD Başkanı Trump, hükümet harcamalarının azaltılması ve tasarruf çalışmaları kapsamında NWS'nin bütçesinde de kesinti yapmıştı.

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