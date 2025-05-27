ABD'nin Philadelphia kentinde düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti
ABD'nin Pensilvanya eyaletine bağlı Philadelphia kentindeki Fairmount Park'ta meydana gelen silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.
Ankara
ABD basınında yer alan haberine göre, Philadelphia polisi yerel saatle 22.27'de Fairmount Park civarında silahlı saldırı meydana geldiğini duyurdu.
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Saldırıda ilk belirlemelere göre 2 kişinin hayatını kaybettiğini belirten polis, aralarında 15 ve 17 yaşlarında iki gencin de bulunduğu 9 yaralının sağlık durumunun stabil olduğunu ifade etti.
Polis, olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğünü kaydetti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.