ABD'nin New York kentinde binlerce kişi, ICE yetkilisinin bir kadını öldürmesini protesto etti
ABD'nin New York kentinde binlerce kişi, Minnesota eyaletinde, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) görevlilerinin ABD'li Renee Nicole Macklin Good'u vurarak öldürmesini protesto etti.
Ankara
The New York Times gazetesinin haberine göre, Good'un öldürülmesini protesto eden binlerce kişi, New York'taki Central Park yakınlarında bir araya gelerek Manhattan bölgesinde yürüyüş düzenledi.
- ABD’de ICE tarafından öldürülen kadın, yakınları tarafından sevgi dolu ve yardımsever olarak anıldı
- ABD'de, ICE polisine tepki olarak düzenlenen protestolarda en az 30 kişi gözaltına alındı
- ABD'li Senatör, göçmen polisinin bir kadını öldürmesinin "örtbas edilmeye çalışıldığını" öne sürdü
- WSJ, ABD'de bir kadını öldüren ICE polislerinin sivil araca ateş açtığı 13 olay tespit etti
Trump Tower yakınlarında yolu kapatan göstericiler, ABD Başkanı Donald Trump'ın düzensiz göçmenlerin sınır dışı edilmesi politikasını ve Venezuela'ya askeri müdahaleyi kınayan dövizler taşıdı.
ABD’nin New York kentindeki Manhattan'da, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Birimi’ni (ICE) ve ABD'nin Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşini hedef alan askeri müdahalesi protesto edildi https://t.co/zTmIFOhxD3 pic.twitter.com/yAYYuelZPD— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) January 12, 2026
Good'un ICE yetkilileri tarafından öldürülmesini savunan İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem hakkında "Kristi Noem'i cehenneme sınır dışı edin." yazılı döviz taşıyan göstericiler, "Donald Trump'ın gitmesi gerekiyor" sloganı attı.
Göstericilerin büyük çoğunluğu bir süre sonra dağıldı.
Protestoya devam eden grubun Trump'ı destekleyen bir grupla karşılaşması sonucu çıkan olaylarda ise 1 kişi gözaltına alındı.
Olay
ABD'nin Minnesota eyaletindeki Minneapolis kentinde 7 Ocak'ta ICE polisleri, göçmenlere yönelik operasyonları sırasında ülke vatandaşı kadını aracında silahla öldürmüştü.
İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, bir kadının ICE memurlarını "ezmeye çalıştığını ve aracıyla onlara çarptığını" öne sürmüş, "Bizim bir memurumuz, hızlı ve savunmacı bir şekilde hareket ederek kendisini ve çevresindekileri korumak için ateş etti." açıklamasını yapmıştı.
ICE polislerinin operasyonlarını cep telefonlarıyla kayıt altına almaya çalışan çevredeki kişilerin çektiği, sosyal medyada paylaşılan videoda ise kadın sürücünün yolun ortasında, aracının içinde olayları izlerken bir polis tarafından aracının kapısının zorla açılmaya çalışıldığı görülmüştü.
Bunun üzerine direksiyonu kırarak kaçmaya çalışan kadın sürücüye aracın önüne yaklaşan diğer ICE polisinin silahını çekerek yakın mesafeden 3 el ateş etmesi dikkati çekmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.