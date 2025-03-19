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Dünya

ABD'nin, NATO Avrupa Müttefik Yüksek Komutanlığı rolünden çekilmeyi düşündüğü iddia edildi

Donald Trump yönetiminin, Savunma Bakanlığını (Pentagon) yeniden yapılandırma planları kapsamında yaklaşık 75 yıldır ABD'li generallerin başını çektiği NATO Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı (SACEUR) rolünden çekilmeyi değerlendirdiği iddia edildi.

Emirhan Demir, Salih Okuroğlu  | 19.03.2025 - Güncelleme : 19.03.2025
ABD'nin, NATO Avrupa Müttefik Yüksek Komutanlığı rolünden çekilmeyi düşündüğü iddia edildi

Ankara

NBC News'un, eski SACEUR Komutanı James Stavridis ve eski ABD Avrupa Komutanlığı (EUCOM) Komutanı Ben Hodges'in açıklamalarına dayandırdığı haberine göre, Pentagon'da yeni yapılandırma planları ele alındı.

Stavridis ve Hodges, Trump yönetiminin, Pentagon'un ordu komutanlıkları ve karargahlarını yeniden yapılandırma planları çerçevesinde SACEUR rolünden çekilmeyi değerlendirdiğini öne sürdü.

2009 ila 2013 yıllarında SACEUR görevini üstlenen emekli amiral Stavridis, Trump yönetiminin böyle bir adım atmasının, Avrupa'da, ABD'nin İttifak'tan uzaklaştığına dair bir işaret olarak görüleceğini vurguladı.

"NATO içinde muazzam bir nüfuz kaybederiz"

Stavridis, SACEUR makamının terk edildiği takdirde Avrupa'daki müttefiklerin bu görevi tekrar ABD'ye vermeyeceğinin altını çizerek, "NATO içinde muazzam bir nüfuz kaybederiz. Bu da muhtemelen İttifak'tan tamamen ayrılmanın ilk adımı olarak görülecektir." ifadesini kullandı.

Stavridis ve Hodges, ayrıca yeniden yapılandırma planları arasında ABD'nin 11 komutanlığından 5'inin birleştirilmesinin de değerlendirildiğini kaydetti.

Afrika Komutanlığı (AFRICOM) ve Avrupa Komutanlığının (EUCOM) birleştirilebileceğini ifade eden eski komutanlar, tek bir komutanın böyle büyük bir alana bakmasının, SACEUR makamını terk etmek için gerekçe olarak gösterileceğini söyledi.

Hodges, bu birleşme planlarının askeri bir stratejiden ziyade bütçe kesintisiyle ilişkili olduğunu aktardı.

ABD'nin bu hamleyle Avrupa'daki etkisinin azalabileceğini öngören Hodges, ülkesinin böylece İtalya, Almanya, Polonya ve İspanya'daki gibi önemli hava ve deniz üslerine erişimini "bir miktar" kaybedebileceğini belirtti.

Henüz Pentagon'dan konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

SACEUR görevi yaklaşık 75 yıldır ABD'li generallere veriliyor.

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