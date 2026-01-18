Dolar
logo
Dünya

ABD'nin Minneapolis kentinde Müslüman karşıtı gösteride Kur'an-ı Kerim yakma girişimi

ABD'nin Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde, aralarında Başkan Trump'ın affettiği 6 Ocak Kongre baskını olaylarına karışan bir ismin de bulunduğu küçük bir grup, Müslüman karşıtı gösteri düzenleyerek Kur'an-ı Kerim yakma girişiminde bulundu.

Islam Doğru  | 18.01.2026 - Güncelleme : 18.01.2026
New York

ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Bürosu (ICE) ekiplerinin uygulamalarına karşı zaten gergin günler yaşayan Minneapolis, yeni bir provokasyona sahne oldu.

Donald Trump'ın göreve gelmesinden sonra başkanlık kararı ile affedilen 6 Ocak Kongre baskını mahkumu Jake Lang, Minneapolis Belediye binası önünde "Kur'an-ı Kerim yakmak" amacıyla etrafındaki küçük bir grup ile gösteri düzenledi.

ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda Lang, "Somalililerin işgaline karşı İlhan Ömer'in derhal sınır dışı edilmesi ve Vali Tim Walz'in tutuklanması için Minneapolis'te Kur'an yakacağım." ifadelerini kullandı.

Lang'ın eylemi sırasında, ABD vatandaşı bir kadının öldürülmesinden sonra şehirde bir süredir ICE ajanlarına karşı protestolara devam eden göstericiler ile Lang ve grubu arasında arbede yaşandı.

ICE karşıtı göstericiler, Lang'e şiddetle tepki göstererek, şehri terk etmesini istedi. Lang'ın zaman zaman hırpalandığı ve kalabalığın öfkesinden bir araca binerek kaçtığı anlar, sosyal medyada paylaşılan görüntülere yansıdı.

ABD medyasında, Lang'in Kur'an-ı Kerim yakma girişiminin, ICE ajanlarının 7 Ocak'ta ABD vatandaşı bir kadını aracında öldürmesi olayından sonra zaten gergin olan şehirde "provokasyon ve kışkırtıcılık" olarak değerlendirilmesi dikkat çekti.

Lang, 19 Kasım 2025'te de, ABD'de Müslüman nüfusun en yoğun yaşadığı yerlerden biri olan Michigan eyaletinin Dearborn kentinde Kur'an-ı Kerim'i yakmaya çalışarak benzeri bir provokasyon teşebbüsünde bulunmuştu.

Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis kentinde ICE ajanının bir kadını vurmasının ardından başlayan ICE karşıtı gösteriler, ABD Başkanı Trump'ın İsyan Yasası'nı devreye sokma tehdidine rağmen sürüyor.

