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Dünya

ABD'nin Madrid Büyükelçiliğine de patlayıcı madde içerikli zarf gönderildi

İspanya'da dünden bu yana yabancı misyonlara ve resmi kurumlara gönderilen patlayıcı madde içerikli zarflara ABD'nin Madrid'deki Büyükelçiliği de hedef oldu.

Şenhan Bolelli   | 01.12.2022
ABD'nin Madrid Büyükelçiliğine de patlayıcı madde içerikli zarf gönderildi

Madrid

İspanyol televizyonu La Sexta, polis kaynaklarına dayandırdığı haberde, öğlen saatlerinde ABD'nin Madrid Büyükelçiliği binasına şüpheli bir zarfın geldiği belirtildi.

Büyükelçilik yetkililerinin söz konusu zarfı İspanyol bomba imha ekibi Tedax'a ilettiği ve gerekli analizlerin başlatıldığı kaydedildi.

Henüz resmi bir açıklama yapılmayan olayla ilgili İspanyol basınında yer alan haberlerde, söz konusu zarfın diğer patlayıcı içerikli zarflarla aynı olduğu iddia edildi.

İspanya hükümetinde güvenlikten sorumlu Devlet Sekreteri Rafael Perez, düzenlediği basın toplantısında, son 24 saat içinde patlayıcı maddeli zarfların 4 adrese gönderildiğini, benzer bir zarfın 24 Kasım'da Başbakan Pedro Sanchez'e hitaben Madrid'deki başbakanlık konutuna da gönderildiğini söyledi.

Perez, dün Ukrayna'nın Madrid Büyükelçiliğine ve ardından Zaragoza kentindeki "Instalaza" adlı silah fabrikasına, bu sabah da Madrid'deki Torrejon de Ardoz askeri üssü ile Savunma Bakanlığı binasına gönderilen tüm zarfların 24 Kasım'da başbakanlık konutuna gönderilen ile benzer olduğunu açıkladı.

Tüm zarfların kahverengi olduğu, gönderenin isminin yer almadığı, içlerinde piroteknik patlayıcı madde bulunduğu ve kesin olmamakla birlikte 5 zarfın da İspanya içinden gönderildiğine ilişkin izler olduğu duyurulmuştu.

Patlayıcı madde içerikli zarflardan sonra İçişleri Bakanlığının talimatıyla ülkedeki tüm yabancı misyonlarda ve kamu binalarında güvenlik önlemleri artırılıp halka sakin olmaları çağrısı yapıldı.

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