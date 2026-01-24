Dolar
Dünya

ABD'nin Küba'nın petrol ithalatını durdurmak için deniz ablukası uygulamayı değerlendirdiği iddiası

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, Küba'nın petrol ithalatını durdurmak için denizden abluka uygulamayı değerlendirdiği iddia edildi.

Yasin Yorgancı  | 24.01.2026 - Güncelleme : 24.01.2026
ABD'nin Küba'nın petrol ithalatını durdurmak için deniz ablukası uygulamayı değerlendirdiği iddiası

Ankara

Politico'nun haberine göre, ismini vermek istemeyen ABD'li bir yetkili, Trump yönetiminin Küba yönetimi ile görüşmelerine ilişkin bilgi verdi.

Yetkili, Washington yönetiminin, Küba'nın petrol ithalatını durdurmak için denizden Küba'ya abluka uygulamayı değerlendirdiğini öne sürerek, "Enerji, Küba rejimini boğarak öldürmenin bir yöntemidir." ifadesini kullandı.

Planlar hakkında bilgi sahibi üç kişi, Trump yönetiminin Küba'da rejim değişikliğini sağlamak için yeni taktikleri değerlendirdiğini aktardı. Bu kişiler, planlar arasında Küba'ya petrol ithalatına tamamen abluka uygulanmasının da yer aldığını belirtti.

Söz konusu üç kişiden ikisine göre, bu plan, Trump yönetimindeki bazı "Küba hükümeti karşıtları" tarafından talep edildi ve ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio tarafından desteklendi.

Yetkililer, bu planın onaylanıp onaylanmayacağına dair henüz bir karar verilmediğini de aktardı.

Öte yandan, üç kaynağın da belirttiğine göre, Trump yönetimi içinde bu kadar ileri gitmenin gerekli olup olmadığı konusunda tartışmalar sürüyor.

