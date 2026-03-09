Dolar
44.08
Euro
51.01
Altın
5,131.50
ETH/USDT
2,005.70
BTC/USDT
67,671.00
BIST 100
12,792.81
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tel Aviv'den son duruma ilişkin yayındayız Beyrut’un Dahiye bölgesinden son duruma ilişkin yayındayız
logo
Dünya, İran-İsrail gelişmeleri

ABD'nin İsrail'in İran'daki petrol depolarına yönelik saldırılarından rahatsızlık duyduğu iddiası

ABD yönetiminin, İsrail'in İran'daki petrol depolarına düzenlediği hava saldırılarının kapsamından rahatsızlık duyduğu iddia edildi.

Şilan Turp  | 09.03.2026 - Güncelleme : 09.03.2026
ABD'nin İsrail'in İran'daki petrol depolarına yönelik saldırılarından rahatsızlık duyduğu iddiası

Ankara

Axios haber sitesinin konuyla ilgili bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberine göre, İsrail'in İran'daki petrol depolarına düzenlediği saldırılar, Washington'un "beklediğinin ötesinde" gerçekleşti.

Kaynaklar, İsrail'in operasyon öncesinde ABD'yi bilgilendirdiğini, ancak saldırıların kapsamının iki müttefik arasında görüş ayrılığına yol açtığını öne sürdü.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

ABD'li bir yetkili, söz konusu hamlelerin "iyi bir fikir olduğunu düşünmediklerini" savunarak, yaşanan görüş ayrılığının ve ABD'nin savaşla ilgili beklentilerinin üst düzey siyasi görüşmelerde ele alınmasının beklendiğini ifade etti.

Haberde, ABD Başkanı Donald Trump'ın bir danışmanının, Başkan'ın "petrolü korumak istediğini" belirttiği iddia edildi.

ABD ve İsrail, İran'ın başkenti Tahran ve çevresindeki petrol depolarını hedef almıştı. İran ordusu, ülkedeki enerji altyapısının vurulmaya devam etmesi halinde bölgedeki petrol tesislerini hedef alacağı uyarısında bulunmuştu.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında bin 332 kişi hayatını kaybetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye ve dünya gündemi
Bakan Uraloğlu, THY, AJet, Pegasus ve SunExpress'in Orta Doğu'daki bazı ülkelere uçuşlarını ertelendiğini bildirdi
Ordu'da eğitime kar engeli
Antalya'da sahipsiz köpeklerin saldırdığı çocuk yaralandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı

Benzer haberler

ABD'nin İsrail'in İran'daki petrol depolarına yönelik saldırılarından rahatsızlık duyduğu iddiası

ABD'nin İsrail'in İran'daki petrol depolarına yönelik saldırılarından rahatsızlık duyduğu iddiası

İsrail'in Gazze'de yerinden edilenlerin çadırlarını hedef aldığı saldırıda 3 Filistinli hayatını kaybetti

ABD, Suudi Arabistan'daki büyükelçilik personeline ülkeden ayrılmaları talimatı verdi

Trump, İran’a saldırıları bitirme kararını Netanyahu’nun da görüşünü alıp kendisinin vereceğini söyledi

Trump, İran’a saldırıları bitirme kararını Netanyahu’nun da görüşünü alıp kendisinin vereceğini söyledi
İran, İsrail'e art arda 3 dalga halinde misilleme saldırısı düzenledi

İran, İsrail'e art arda 3 dalga halinde misilleme saldırısı düzenledi
Bahreyn'e yönelik İHA saldırılarında 4’ü ağır olmak üzere 32 kişi yaralandı

Bahreyn'e yönelik İHA saldırılarında 4’ü ağır olmak üzere 32 kişi yaralandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet