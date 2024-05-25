ABD'nin Gazze'de kurduğu geçici limanın bir parçası sürüklenerek karaya oturdu
İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde ABD tarafından geçen hafta kurulan geçici limanın bir parçasının şiddetli rüzgar nedeniyle sürüklenerek karaya oturduğu belirtildi.
New York
İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde ABD tarafından geçen hafta kurulan geçici limanın bir parçasının şiddetli rüzgar nedeniyle sürüklenerek karaya oturduğu belirtildi.
İsrail'in Kanal 12 televizyonunda yer alan habere göre, ABD'nin Gazze Şeridi'nde kurduğu geçici yüzer limanın bir parçası, şiddetli rüzgar nedeniyle İsrail'in Usdud (Aşdod) kentine doğru sürüklendi.
ABD'nin Gazze'de geçen hafta kurduğu geçici limanın bir parçası şiddetli rüzgar nedeniyle sürüklenerek karaya oturdu— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) May 25, 2024
Daha önce geçici limana destek veren 4 geminin akıntıya kapıldığı da bildirilmişti https://t.co/VyLafMrggY pic.twitter.com/khe0TaGyHW
Ayrılıp sürüklenen parça, İsrail'in Aşdod kentinde karaya oturdu. İsrail Deniz Kuvvetlerinin, ayrılan parçanın yeniden yerine entegresine yardımcı olduğu aktarıldı.
Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadığı ifade edildi.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı: Gazze'de geçici limana destek veren 4 gemi akıntıya kapıldı
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Gazze'de ABD'nin geçici limanına destek veren 4 geminin akıntıya kapıldığını bildirdi.
CENTCOM, olaya ilişkin AA muhabirine yazılı açıklama yaptı.
Gemilerin denizdeki fırtınadan etkilendiği kaydedilen açıklamada, demirlemiş 4 geminin akıntıya kapıldığı belirtildi.
Açıklamada, akıntıya kapılan 4 gemiden 2'sinin İsrail yakınlarında karaya vurduğu, İsrail ordusunun kurtarma çalışmalarına destek verdiği duyuruldu.
Diğer 2 geminin ise geçici limana yakın bir yere tekrar demirlediği aktarılan açıklamada, olay sonucu herhangi bir yaralanma olmadığı kaydedildi.
Açıklamada, "Geçici liman tüm işlevselliğini koruyor." ifadesine yer verildi.
Geçici liman, 17 Mayıs'ta açılmıştı
Yapımı 2 aydan fazla süren ve yaklaşık 320 milyon dolara mal olan geçici liman, 1000 ABD hizmet personeliyle 17 Mayıs'ta göreve başlamıştı.
Yaşanan sorunlar nedeniyle geçici limandan gelen yardımlar birkaç günlüğüne askıya alınmıştı.
BM, 17 Mayıs'tan bu yana geçici limandan sadece 97 yardım tırı aldıklarını bildirmişti.
BM, geçici limanın sadece kara yoluna takviyede bulunabileceğini, tek başına yeterli olmayacağını ifade ediyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.