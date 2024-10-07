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Dünya

ABD'nin Florida eyaleti, Helene'nin ardından bu kez Milton Kasırgası'na hazırlanıyor

ABD'nin Florida eyaleti, 227 kişinin hayatını kaybettiği Helene Kasırgası'nın ardından eyaleti vurması beklenen Milton Kasırgası için önlem almaya başladı.

Dilara Karataş  | 07.10.2024 - Güncelleme : 07.10.2024
ABD'nin Florida eyaleti, Helene'nin ardından bu kez Milton Kasırgası'na hazırlanıyor

Fort Lauderdale

ABD Ulusal Kasırga Merkezi, Milton Kasırgası'nın 9 Ekim'de eyaletin batısındaki Tampa Körfezi'nden karaya ulaşabileceğini açıkladı.

Merkez, Milton'un Florida'dan geçerken kasırga olarak kalmaya devam edebileceğini belirtti.

Federal Afet ve Acil Durum Yönetim Ajansı (FEMA) Florida Direktörü Kevin Guthrie, yaptığı açıklamada, eyaletin 2017'deki Irma Kasırgası'ndan sonra yaşanabilecek en büyük tahliye için hazırlandığını ifade etti.

Eyalet, Helene'nin ardında bıraktığı hasarı temizlemeye devam ederken Florida Valisi Ron DeSantis de Milton Kasırgası'ndan dolayı eyaletin ağır darbe alabileceğini söyledi.

DeSantis, 4 bine yakın Ulusal Muhafız'ın enkaz kaldırma çalışmalarında yerel ekiplere yardımcı olduğunu aktardı.

Helene Kasırgası

ABD Ulusal Kasırga Merkezi, Helene Kasırgası'nın Florida eyaletinin kuzeybatı kıyılarını 26 Eylül'de yaklaşık 225 kilometre hızla vurduğunu açıklamıştı. Kasırga, kısa sürede Georgia, Virginia, South Carolina, North Carolina ve Tennessee'yi de etkisi altına almıştı.

Kasırganın ilk vurduğu yer olan Florida'da 1,2 milyonu aşkın, Georgia'da 1 milyon, South Carolina'da 1,3 milyon ve North Carolina'da da 600 bin ev ve iş yerinde elektrik kesintisi olmuştu.

ABD Başkanı Joe Biden, Florida ve North Carolina'da "afet durumu" ilan ederek, kasırgadan olumsuz etkilenenler için "federal yardım" talimatı vermişti.

Helene Kasırgası'nın neden olduğu afetlerde 227 kişi hayatını kaybetmişti.

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