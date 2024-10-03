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Dünya

Biden, Helene Kasırgası'nın vurduğu bölgeleri ziyaret etti

ABD Başkanı Joe Biden, Helene Kasırgası'nın en fazla etkilediği eyaletlerden North Carolina ile South Carolina'yı ziyaret ederek bölgeleri en kısa zamanda ayağa kaldırma sözü verdi.

Hakan Çopur  | 03.10.2024 - Güncelleme : 03.10.2024
Biden, Helene Kasırgası'nın vurduğu bölgeleri ziyaret etti

Washington

ABD Başkanı Biden, ülkenin güneydoğu bölgelerini etkileyen ve büyük hasara neden olan Helene Kasırgası'nın ardından iki eyalette temas ve incelemelerde bulundu.

Toplam 70'den fazla kişinin hayatını kaybettiği South Carolina ile North Carolina'daki temaslarında yerinde incelemeler yapan Biden, tüm federal ve eyalet güçleri ile Amerika halkının kasırganın vurduğu yerlerde bulunan Amerikalılarla birlikte olduğunu belirtti.

Bölgeye 1000 askerin derhal gönderilmesi talimatını verdiğini ve bütçeden gereken tüm desteğin hızlı bir şekilde aktarılacağını vurgulayan Biden, felaketten etkilenen bölgeleri en hızlı şekilde yeniden ayağa kaldırma sözü verdi.

ABD Başkanı Biden ayrıca, 3 Ekim Perşembe günü kasırgadan etkilenen diğer eyaletlerden Georgia ile Florida'yı da ziyaret edecek.

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris ise kasırgadan etkilenen Georgia'da temas ve incelemelerde bulundu.

Helene Kasırgası

ABD Ulusal Kasırga Merkezi, Helene Kasırgası'nın Florida eyaletinin kuzeybatı kıyılarını yaklaşık 225 kilometre hızla vurduğunu açıklamıştı. Kasırga kısa sürede Georgia, Virginia, South Carolina, North Carolina ve Tennessee'yi de etkisi altına almıştı.

En az 180 kişinin hayatını kaybettiği belirtilen kasırganın ilk vurduğu yer olan Florida'da 1,2 milyonu aşkın, Georgia'da 1 milyon, South Carolina'da 1,3 milyon ve North Carolina'da da 600 bin ev ve iş yerinde elektrik kesintisi olmuştu.

Başkan Biden, Florida ve North Carolina'da "afet durumu" ilan ederek, kasırgadan olumsuz etkilenenler için "federal yardım" talimatı vermişti.

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