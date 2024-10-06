Dolar
34.27
Euro
37.66
Altın
2,653.50
ETH/USDT
2,421.50
BTC/USDT
61,995.00
BIST 100
9,109.34
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
TEKNOFEST 2024, Adana Şakirpaşa Havalimanında son gün etkinlikleriyle devam ediyor
logo
Dünya

ABD'de Helene Kasırgası nedeniyle ölenlerin sayısı 227'ye yükseldi

ABD'nin Florida eyaletini 4 kategorisiyle vuran Helene Kasırgası'nın neden olduğu afetlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 227'ye yükseldi.

Ecem Şahinli Ögüç  | 06.10.2024 - Güncelleme : 06.10.2024
ABD'de Helene Kasırgası nedeniyle ölenlerin sayısı 227'ye yükseldi

Frankfort

Florida kıyılarını yaklaşık 225 kilometre hızla vuran Helene Kasırgası'nın neden olduğu afetlerde hayatını kaybedenlerin sayısı artmaya devam ediyor.

Kasırga kaynaklı şiddetli rüzgar ve su baskınlarının etkili olduğu North Carolina, South Carolina, Georgia, Florida ve Virginia eyaletlerinde yetkililerin açıkladığı can kaybı 227'ye yükseldi.

Yetkililer, kayıp kişi sayısının henüz belirsiz olduğunu ve ölü sayısının artabileceğini bildirdi.

Kasırga nedeniyle bölgede hala yüzlerce yol ulaşıma kapalı bulunuyor.

Helene, 2005'teki Katrina Kasırgası'ndan bu yana ABD topraklarını vuran en ölümcül kasırga oldu.

Helene Kasırgası

ABD Ulusal Kasırga Merkezi, Helene Kasırgası'nın Florida eyaletinin kuzeybatı kıyılarını yaklaşık 225 kilometre hızla vurduğunu açıklamıştı. Kasırga kısa sürede Georgia, Virginia, South Carolina, North Carolina ve Tennessee'yi de etkisi altına almıştı.

Kasırganın ilk vurduğu yer olan Florida'da 1,2 milyonu aşkın, Georgia'da 1 milyon, South Carolina'da 1,3 milyon ve North Carolina'da da 600 bin ev ve iş yerinde elektrik kesintisi olmuştu.

ABD Başkanı Joe Biden, Florida ve North Carolina'da "afet durumu" ilan ederek, kasırgadan olumsuz etkilenenler için "federal yardım" talimatı vermişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'un düşman esaretinden kurtuluşunun 101. yılı kutlanıyor
Yargıtay "midesiz" sözcüğünü hakaret saymadı
DEAŞ'ın bomba eğitimi verdiği belirlenen şüpheli İstanbul'da yakalandı
İzmir Körfezi Acil ve Kısa Vadeli Eylem Planı hazırlandı
Üreticilere zengin besin içerikli ve doğa dostu organik gübre kullanmaları tavsiyesi

Benzer haberler

Küresel ekonomiler enflasyonla mücadelede ivmeyi tersine döndürme çabasında

Küresel ekonomiler enflasyonla mücadelede ivmeyi tersine döndürme çabasında

ABD'de Helene Kasırgası nedeniyle ölenlerin sayısı 227'ye yükseldi

Beyaz Saray yakınlarında gazeteci olduğunu iddia eden bir kişi kendini yakmaya çalıştı

Amerikalı Müslüman ve Araplar, İsrail soykırımının birinci yılında ABD yönetiminin "ihanetine" uğramış hissediyor

Amerikalı Müslüman ve Araplar, İsrail soykırımının birinci yılında ABD yönetiminin "ihanetine" uğramış hissediyor
ABD Başkanı Biden, Çin Halk Cumhuriyeti'nin 75. kuruluş yıl dönümünü kutladı

ABD Başkanı Biden, Çin Halk Cumhuriyeti'nin 75. kuruluş yıl dönümünü kutladı
ABD'li yetkililerin açıklamaları, İran'daki rafineri ve nükleer tesislerin durumunu gündeme getirdi

ABD'li yetkililerin açıklamaları, İran'daki rafineri ve nükleer tesislerin durumunu gündeme getirdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet