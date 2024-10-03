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Dünya

Araştırma: ABD'de tropik siklonların yol açtığı dolaylı ölümler, doğrudan ölümlerin çok üzerinde

ABD'de yapılan bir araştırma, tropik fırtına ve kasırgalardan etkilenen bölgelerdeki sağlık sorunları nedeniyle yaşanan can kayıplarının, bu doğal afetlerin doğrudan sebep olduğu ölümlerin çok üzerinde olduğunu ortaya koydu.

Murat Karadağ  | 03.10.2024 - Güncelleme : 03.10.2024
Araştırma: ABD'de tropik siklonların yol açtığı dolaylı ölümler, doğrudan ölümlerin çok üzerinde

Ankara

Sonuçları Nature dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, ABD'nin farklı bölgelerini her yıl etkisi altına alan tropik siklonların ardından ortaya çıkan sağlık sorunları, binlerce kişinin ölümüne yol açıyor.

ABD'yi vuran; 1930-2015 yıllarındaki tropikal fırtına ve kasırgaları inceleyen araştırmacılar, söz konusu dönemde meydana gelen 501 tropik siklondan etkilenen bölgelerdeki ölüm oranlarında görülen farklılıkları inceledi.

Araştırmacılar, tropik siklonun vurduğu eyaletlerin, doğal afet öncesi ve sonrasındaki ölüm oranlarındaki farktan yola çıkarak bir tropik fırtına veya kasırganın ABD'de ortalama 7 bin 170 ila 11 bin 430 kişinin erken ölümüne yol açtığını değerlendirdi.

Doğal afetlerin yol açtığı fiziksel ve zihinsel yıpranmaların yanı sıra hasarlı endüstriyel tesislerden gelen kimyasal salımların da erken ölümlere yol açan etkenler arasında sayıldığı araştırmada, afet bölgelerinde yaşanan ekonomik sorunların da halk sağlığını direkt veya dolaylı etkilediğine vurgu yapıldı.

Araştırmaya göre, tropikal siklonlara bağlı yaşanan ölümlerin, ABD'dedeki tüm ölümlerin yüzde 3,2 ila 5,1'ini oluşturuyor.

California Berkeley Üniversitesinde Çevresel Ekonomi Uzmanı ve Araştırmacı Rachel Young, araştırmaya ilişkin yaptığı açıklamada, sonuçların kendilerini hayrete düşürdüğünü söyledi.

Kasırgalar ve tropik fırtınaların halk sağlığı üzerindeki etkisinin, düşündüklerinden çok daha büyük olduğunu belirten Young, "İnsanlar bu olaylardan sonra çok uzun bir süre ölüm riski altındalar." ifadesini kullandı.

Young, söz konusu tropik siklonların bölge halkı üzerindeki olumsuz etkilerinin, bazı durumlarda 15 yıl kadar sürebileceğini sözlerine ekledi.

Resmi verilere göre, ABD'de son 50 yılda yaşanan tropik siklonların doğrudan yol açtığı can kaybı ortalaması, 24.

Son olarak geçen hafta Florida eyaletinin kuzeybatı kıyılarını yaklaşık 225 kilometre hızla vuran Helene Kasırgası, 160'ın üzerinde can kaybına yol açarken birçok eyalette büyük hasarlara yol açtı.

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