Dolar
36.45
Euro
38.97
Altın
2,914.69
ETH/USDT
2,235.20
BTC/USDT
89,551.00
BIST 100
10,019.45
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında oynayacağı Gaziantep FK maçının hazırlıklarını Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürüyor
logo
Dünya

ABD'nin eski Şam Büyükelçisi Ford'a göre ülkesi, Suriye'ye yardım etmek istiyorsa bölgeden çekilmeli

ABD'nin eski Şam Büyükelçisi Robert Ford, ülkesinin Suriye'ye, bölgedeki askerlerini çekerek ve terör örgütü DEAŞ ile mücadelede yeni kurulan hükümetle işbirliği yaparak yardım edebileceğini belirtti.

Dilara Karataş  | 05.03.2025 - Güncelleme : 05.03.2025
ABD'nin eski Şam Büyükelçisi Ford'a göre ülkesi, Suriye'ye yardım etmek istiyorsa bölgeden çekilmeli

Ankara

Eski Büyükelçi Ford, ABD'nin Suriye'deki rolünü değerlendirdiği "ABD, Suriye'ye en iyi yardımı buradan çıkarak yapabilir" başlıklı yazıyı Foreign Affairs dergisi için kaleme aldı.

ABD'nin Beşşar Esed rejiminin devrilmesiyle DEAŞ ile mücadelede daha etkili ve güçlü bir partnerle işbirliği yapmayı seçebileceğini belirten Ford, ülkesinin Suriye'de SDG ismini kullanan terör örgütü PKK/YPG'ye güvenmek yerine yeni kurulan hükümetle çalışabileceğini ifade etti.

ABD'nin terör örgütü olarak kabul ettiği Heyet Tahrir Şam'ın (HTŞ), DEAŞ ile bağlarını kestiğine ve bazı bölgelerde DEAŞ'a karşı daha etkili olduğuna işaret eden Ford, Suriye'de yeni yönetimin, ülkede PKK/YPG kontrolündeki bölgelere göre daha geniş bir bölgesel destek kazanmasının mümkün olabileceğini kaydetti.

Ford, terör örgütü DEAŞ'a karşı daha etkili bir mücadele için ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, Şam hükümetiyle bir kanal açması gerektiğini vurgulayarak, bu görüşmelerde, Suriye'nin askerlerini DEAŞ'ın hala faaliyet gösterdiği bölgelere nasıl konuşlandıracağı ve iki ülkenin istihbarat paylaşımını nasıl yapacağı gibi konuların ele alınması gerektiğini belirtti.

Washington'un bölgedeki askerlerini çekmesi ve Suriye'deki hükümetle iletişime geçmesi gerektiğini aktaran Ford ayrıca, Suriye'nin DEAŞ'a karşı mücadelesinde başarılı olabilmesi için ABD'nin bu ülkeye yönelik yaptırımları hafifletmek zorunda kalacağının altını çizdi.

Ford, "ABD, SDG'yi (PKK) hayal kırıklığına uğratmaya ve yeni Suriye'nin yapıları içine katılmaya teşvik etmeye istekli olmalıdır." ifadesini kullanarak, Washington'ın Suriye'ye, "Sözde özerk yönetimi ve Kürtleri dışlayarak geçiş yaparsan, yeni çatışmaları tetikler ve DEAŞ ile mücadeleyi engellersin." mesajını vermesi gerektiğini savundu.

Ford, ABD'nin, terör örgütü PKK/YPG'ye de kademeli olarak dağıtılması gerektiği mesajını iletmesi gerektiğini kaydetti.

Washington yönetiminin, ABD kuvvetlerinin Suriye'de iki yıldan fazla kalmayacağını ısrarla belirtmesi gerektiğini vurgulayan Ford, "Suriye'nin gerçek bir demokrasiyi kurmasının tek yolu hukukun üstünlüğü ile siyasi ve kişisel özgürlüklerin korunmasıyla olacaktır. Ancak bu bir Amerikan müdahalesi ya da ABD askerlerinin sahada olmasını gerektirmemelidir." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye ile Endonezya arasındaki savunma işbirliği genişliyor
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: 'Terörsüz Türkiye' sürecine tüm stratejik iletişim araçlarıyla destek veriyoruz
Sanatçı Özcan Deniz "imar kirliliğine neden olmak" suçundan ifade verdi
Muşlu ailelerden çocuklarına "Teslim olun" çağrısı
Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Tatlıoğlu, Aksaz ve Didim'de incelemelerde bulundu

Benzer haberler

Rusya, Kiev'in barışı sağlamak için müzakere masasına oturma isteğini olumlu karşıladı

Rusya, Kiev'in barışı sağlamak için müzakere masasına oturma isteğini olumlu karşıladı

Beyaz Saray, CBS ve CNN'in "Trump'ın ilk Kongre konuşmasına" ilişkin anketlerini sitesinde yayımladı

Belçika, Ukrayna'ya asker gönderme planına karşı değil

WSJ'ye göre İsrail, Suriye'yi birleştirmeye çalışan grupları tehdit olarak görüyor

WSJ'ye göre İsrail, Suriye'yi birleştirmeye çalışan grupları tehdit olarak görüyor
İsrail basınına göre, terör örgütü PKK'nın silah bırakması İsrail'in çıkarlarına tehdit

İsrail basınına göre, terör örgütü PKK'nın silah bırakması İsrail'in çıkarlarına tehdit
ABD'nin eski Şam Büyükelçisi Ford'a göre ülkesi, Suriye'ye yardım etmek istiyorsa bölgeden çekilmeli

ABD'nin eski Şam Büyükelçisi Ford'a göre ülkesi, Suriye'ye yardım etmek istiyorsa bölgeden çekilmeli
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet