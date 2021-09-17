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Dünya, Koronavirüs

ABD'nin en çok Kovid-19 vakası görülen eyaletlerinden Florida'da ölümler 50 bini aştı

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının en çok görüldüğü 3. eyalet olan Florida'da virüs kaynaklı vefat sayısı 50 bini geçti.

Mücahit Oktay   | 17.09.2021
ABD'nin en çok Kovid-19 vakası görülen eyaletlerinden Florida'da ölümler 50 bini aştı Fotoğraf: Eva Marie Uzcategui Trinkl/AA

New York

ABD'de, California ve Teksas'ın ardından en çok Kovid-19 vaka sayısına sahip Florida'da hayatını kaybedenlerin sayısı 50 bin 811'e yükseldi. Florida, bu rakamla California, Teksas ve New York'un ardından ABD'de Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısının 50 binin üzerine çıktığı 4'üncü eyalet oldu.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) kayıtlarına gör Florida, 50 eyalet arasında kişi başına ölüm oranında 11'inci sırada yer alıyor.

Nüfusa oranla Kovid-19'dan ölümlerin en yüksek olduğu eyaletler New Jersey, Mississippi ve New York olsa da Florida'nın son 2 haftada 17'inci sıradan 11'e çok hızlı yükselişine dikkat çekildi.

Ayrıca Florida Sağlık Departmanına göre, Kovid-19'un ABD'de salgına dönüştüğü Mart 2020'de hayatta olan her 400 Floridalıdan birinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.

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