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Dünya

ABD'nin Detroit kentinde düzenlenen silahlı saldırıda 2'si çocuk 9 kişi yaralandı

ABD'nin Michigan eyaletindeki Detroit kentinde bulunan su parkında düzenlenen silahlı saldırıda 2'si çocuk 9 kişinin yaralandığı bildirildi.

Lejla Biogradlija  | 16.06.2024 - Güncelleme : 16.06.2024
ABD'nin Detroit kentinde düzenlenen silahlı saldırıda 2'si çocuk 9 kişi yaralandı

Rochester Hills

Oakland Kent Şerifi Mike Bouchard, düzenlediği basın toplantısında, yüksek sıcaklardan bunalan ailelerin çocuklarıyla gittiği su parkında silahlı saldırgan tarafından rastgele ateş açıldığını ifade etti.

Silahlı saldırıda 2'si çocuk 9 kişinin yaralandığını belirten Bouchard, 8 yaşındaki çocuğun başından vurulduğunu ve durumunun ağır olduğunu söyledi.

Bouchard, yaralı sayısının artabileceğini belirterek, saldırganın intihar ettiğini bildirdi.

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