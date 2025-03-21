ABD'nin California eyaletinde yüksek kapasiteli şarjörleri yasaklayan yasa yürürlükte kalacak
ABD'nin California eyaletinde temyiz mahkemesi, tek seferde 10'dan fazla mermi taşıyabilen silah şarjörlerinin yasaklanmasını öngören yasanın yürürlükte kalmasına karar verdi.
Los Angeles
California'da Temyiz Mahkemesi, tek seferde 10 mermiden fazla mühimmat taşıyabilen şarjörlerin yasaklanmasını öngören ve anayasaya uygunluğu tartışılan yasaya ilişkin kararını açıkladı.
Mahkeme, kararın, anayasadaki silahlanma hakkını ihlal etmediği gerekçesiyle yürürlükte kalmasına hükmetti.
California Başsavcısı Rob Bonta, yasanın toplu silahlı saldırıları kısıtlayan önlem niteliğinde olduğunu belirterek, mahkemenin kararına destek verdi.
Yargıçtan silahlı video
Karara tepki gösteren Yargıç Lawrence VanDyke ise çeşitli silahların şarjörlerini değiştirerek silahlar hakkında bilgi verdiği bir video yayımladı.
VanDyke, yüksek kapasiteli şarjörlerin, silahlara eklenebilecek diğer ekipmanlardan farklı olmadığını savunarak, mahkemenin aldığı karar çerçevesinde tüm bu ekipmanların da yasaklanmasının mümkün olduğunu belirtti.
California'da ilk kez 2000'de yürürlüğe giren yüksek kapasiteli şarjörlere ilişkin yasa, 10 mermiden fazla mühimmat taşıyabilen şarjörleri yasaklıyor.
California Tüfek ve Tabanca Derneği, kanunun, anayasaya uymadığını savunarak dava açmış, San Diego Bölge Yargıcı Roger Benitez ise 2023'te yasanın anayasaya uymadığına hükmetmişti. Eyalet ise bu hükme karşı temyize başvurmuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.