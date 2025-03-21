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Dünya

ABD'nin California eyaletinde yüksek kapasiteli şarjörleri yasaklayan yasa yürürlükte kalacak

ABD'nin California eyaletinde temyiz mahkemesi, tek seferde 10'dan fazla mermi taşıyabilen silah şarjörlerinin yasaklanmasını öngören yasanın yürürlükte kalmasına karar verdi.

Emirhan Demir  | 21.03.2025 - Güncelleme : 21.03.2025
ABD'nin California eyaletinde yüksek kapasiteli şarjörleri yasaklayan yasa yürürlükte kalacak

Los Angeles

California'da Temyiz Mahkemesi, tek seferde 10 mermiden fazla mühimmat taşıyabilen şarjörlerin yasaklanmasını öngören ve anayasaya uygunluğu tartışılan yasaya ilişkin kararını açıkladı.

Mahkeme, kararın, anayasadaki silahlanma hakkını ihlal etmediği gerekçesiyle yürürlükte kalmasına hükmetti.

California Başsavcısı Rob Bonta, yasanın toplu silahlı saldırıları kısıtlayan önlem niteliğinde olduğunu belirterek, mahkemenin kararına destek verdi.

Yargıçtan silahlı video

Karara tepki gösteren Yargıç Lawrence VanDyke ise çeşitli silahların şarjörlerini değiştirerek silahlar hakkında bilgi verdiği bir video yayımladı.

VanDyke, yüksek kapasiteli şarjörlerin, silahlara eklenebilecek diğer ekipmanlardan farklı olmadığını savunarak, mahkemenin aldığı karar çerçevesinde tüm bu ekipmanların da yasaklanmasının mümkün olduğunu belirtti.

California'da ilk kez 2000'de yürürlüğe giren yüksek kapasiteli şarjörlere ilişkin yasa, 10 mermiden fazla mühimmat taşıyabilen şarjörleri yasaklıyor.

California Tüfek ve Tabanca Derneği, kanunun, anayasaya uymadığını savunarak dava açmış, San Diego Bölge Yargıcı Roger Benitez ise 2023'te yasanın anayasaya uymadığına hükmetmişti. Eyalet ise bu hükme karşı temyize başvurmuştu.

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