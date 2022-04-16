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Dünya

ABD'nin California eyaletinde kaybolan otizmli genç yaklaşık 3 yıl sonra bulundu

ABD'nin California eyaletinde yaklaşık 3 yıl önce ailesinin yanından ayrılmasının ardından haber alınamayan 19 yaşındaki otizmli genç Utah eyaletinde bulundu.

Mehmet Alaca   | 16.04.2022
ABD'nin California eyaletinde kaybolan otizmli genç yaklaşık 3 yıl sonra bulundu

Salt Lake City

Şerif Justin Martinez, otistik ve zihinsel sorunları olduğu belirtilen Connerjack Oswalt'ı kayak alanlarıyla ünlü Summit County'de bir markette bulduklarını söyledi.

Kaybolduğunda 17 yaşında olduğu aktarılan Oswalt'ın yaklaşık iki haftadır bu bölgede sokaklarda yaşadığı bildirildi.

Ailesinin kaybolmasından bu yana çocukları Oswalt'ı aradığı, el ilanları dağıttığı, sosyal medyayı taradığı ve bütün ipuçlarını takip ettiği belirtildi.

Polisin de Oswalt'ı yaklaşık 3 yıl boyunca aradığı aktarıldı.

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