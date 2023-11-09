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Dünya

ABD'nin BM Daimi Temsilciliği önünde İsrail'in Gazze'ye saldırıları ve ABD desteği protesto edildi

İsrail'in Gazze'ye saldırıları ve ABD yönetiminin desteği, ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği önünde protesto edildi.

Şerife Çetin  | 09.11.2023 - Güncelleme : 09.11.2023
ABD'nin BM Daimi Temsilciliği önünde İsrail'in Gazze'ye saldırıları ve ABD desteği protesto edildi Fotoğraf: Selçuk Acar/AA

New York

Yüzlerce kişi, New York'ta BM'nin karşısındaki ABD'nin BM Daimi Temsilciliği önünde toplandı.

Protestoya, ABD'de 2024 başkanlık seçimlerinde aday olduğunu açıklayan akademisyen ve aktivist Cornel West ile "Until Freedom" adlı aktivist grubunun kurucularından Linda Sarsour ile Amerikalı aktivist Tamika Mallory de katıldı.

ABD'li liberaller ve Ortodoks Yahudilerin de katıldığı protestoda Filistin bayrakları taşıyan göstericiler, "Özgür Filistin", "Şimdi Ateşkes" pankartları açtı.

ABD'nin İsrail'e desteğine tepki gösteren göstericiler, "İsrail bombalıyor, ABD ödüyor, bugün kaç çocuk öldürdünüz?", "Soykırımcı Joe gitmeli" ve "Biden ve Netenyahu savaş suçluları" pankartları taşıdı.

Göstericiler, "Özgürlük olmadan barış olmaz", "Şimdi barış" ile İspanyolca "Yaşa Filistin" sloganları atarak, ABD'nin İsrail'e desteğini sonlandırmasını talep etti.

Yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleşen protesto sırasında, karşı tarafta küçük bir grup İsrail bayraklarıyla toplandı.

ABD Daimi Temsilciliği'nden ayrılan göstericiler, ellerinde pankartlar ve Filistin bayraklarıyla Manhattan sokaklarından yürüyerek protestolarına Grand Central Station önünde devam etti.



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