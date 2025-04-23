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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

ABD'nin, barış teklifinde "Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği bölgeleri" tanıyacağı iddia edildi

ABD'nin Rusya-Ukrayna Savaşı için önerdiği barış planında, Kırım'ın Rusya'nın parçası olarak resmen ve 2022'den bu yana Rusya'nın kontrolüne geçen bölgelerin fiilen tanınması maddelerinin yer aldığı ileri sürüldü.

Zeynep Katre Oran  | 23.04.2025 - Güncelleme : 23.04.2025
ABD'nin, barış teklifinde "Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği bölgeleri" tanıyacağı iddia edildi

Ankara

Axios'a konuşan, plan hakkında doğrudan bilgi sahibi kaynaklar, geçen hafta Fransa'nın başkenti Paris'teki toplantıda Ukraynalı yetkililere sunulan, barış şartlarını içeren tek sayfalık belgenin, ABD Başkanı Donald Trump'ın "savaşı bitirmeye yönelik son teklifi" olduğunu belirtti.

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Planı gören diğer bir ABD'li yetkili, barış şartlarının, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff tarafından hazırlandığını ifade etti.

Belgeye göre, Trump yönetiminin, Kırım'ı resmen Rus toprağı olarak tanımayı kabul edeceğini öne süren kaynaklar, 2022'de başlayan savaştan bu yana Rus kontrolüne geçen Luhansk, Donetsk, Herson ve Zaporijya bölgelerini ise fiilen tanımayı değerlendireceğini iddia etti.

Kaynaklar, plan çerçevesinde, Rusya'ya 2014'ten bu yana uygulanan yaptırımların kaldırılacağını ve enerji ile sanayi alanı başta olmak üzere ekonomik işbirliğinin artırılacağını da ileri sürdü.

Sunulan barış planına göre, Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne (AB) katılabileceğini ancak NATO üyesi olmayacağını kaydeden kaynaklar, Ukrayna'nın savaş sonrası yeniden inşası için gerekli tazminat ve yardımların sağlanacağı yönünde taahhütte bulunulduğunu öne sürdü.

ABD Başkanı Trump, 21 Nisan'da Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada, Rusya-Ukrayna sürecinin olumlu seyrettiğini kaydederek, "Rusya-Ukrayna anlaşmasının bu hafta gerçekleşme ihtimali oldukça yüksek." ifadesini kullanmıştı.

Trump'ın Özel Temsilcisi Witkoff da geçen hafta Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmüş, Beyaz Saray görüşmenin olumlu geçtiğini açıklamıştı.

    Rusya, 2014'te Kırım'ı, 2022'de savaşın başlamasının ardından da Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerini yasa dışı ilhak etmişti.

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