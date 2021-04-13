Euro
9.72
Dolar
8.13
BIST 100
1,378.37
Altın
1,744.92
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD'nin Afganistan'daki tüm askerlerini 11 Eylül'den önce çekeceği açıklandı

ABD yönetiminden ismini vermeyen üst düzey yetkilinin açıklamasına göre Başkan Biden, kararı yarın resmi olarak duyuracak.

Kasım İleri   | 13.04.2021
ABD'nin Afganistan'daki tüm askerlerini 11 Eylül'den önce çekeceği açıklandı

Washington DC

ABD yönetiminin, Afganistan'daki tüm askerlerini 11 Eylül'den önce çekmeyi planladığı bilgisi teyit edildi.

ABD yönetiminden isminin verilmesini istemeyen üst düzey bir yetkili, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Sıkı bir inceleme sürecinden sonra Başkan (Joe) Biden, ABD'nin Afganistan'daki askerlerinin çekilmesine ve nihayet ABD'nin Afganistan'daki savaşının bitirilmesine karar verdi. 1 Mayıs'tan önce düzenli bir şekilde çekilme sürecini başlatacağız ve 11 Eylül'ün yıl dönümünden önce ABD'nin ülkedeki tüm askerlerini çekmeyi planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

​​​​​​​Yetkili, ABD Başkanı Biden'ın, bu kararını yarın açıklayacağını kaydetti.

20 yıllık savaşın bitirilmesinin, ABD menfaatlerine uygun olduğunu belirten yetkili, Beyaz Saray'ın bu kararının, Kongre'ye, kabine üyelerine, Afgan hükümetine, NATO müttefiklerine, eski ABD'li yetkililere ve Afganistan'a yardımda bulunan diğer ülkelere tebliğ edildiğini söyledi.

Yetkili, çekilmenin NATO ile koordineli yapılacağını vurguladı.

NATO üyelerinin, askerlerini benzer bir süreç içerisinde çekeceğine işaret eden yetkili, "Taliban'a da, düzene ve güvenli çekilme sırasında ABD kuvvetlerine yönelik herhangi bir saldırının güçlü bir yanıtla karşılanacağını söyledik." dedi.

Yetkili, bu çekilme sürecinin daha önce olduğu gibi "şartlara bağlı" bir durum şeklinde olmadığının altını çizerken, şartlara yönelik yapılan incelemede çekilme tarihinin kesin olduğunu ve 11 Eylül'ün yıl dönümünden önce tüm ABD askerlerinin çekileceğini söyledi.

Afganistan'da herhangi bir ABD askeri gücünün kalıp kalmayacağına yönelik bir soruya ise yetkili, sadece ülkedeki diplomatik tesisleri korumak için gerekli bir güvenlik gücünün kalacağını söyledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Pentagon, Johnson&Johnson aşısının kullanımını askıya aldı
Türkiye'de 59 bin 187 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 273 kişi yaşamını yitirdi
Sağlık Bakanı Koca illere göre haftalık Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı
Fransa, Brezilya uçuşlarını Kovid-19 mutasyonu nedeniyle askıya aldı

Benzer haberler

Beyaz Saray: İran'ın uranyum zenginleştirmesine yönelik provokatif açıklamasından endişeliyiz

Beyaz Saray: İran'ın uranyum zenginleştirmesine yönelik provokatif açıklamasından endişeliyiz

ABD'nin Afganistan'daki tüm askerlerini 11 Eylül'den önce çekeceği açıklandı

ABD ve İsrail'den 'İran nükleer silah sahibi olmamalı' mesajı

Pentagon, Johnson&Johnson aşısının kullanımını askıya aldı

Pentagon, Johnson&Johnson aşısının kullanımını askıya aldı
NATO üyesi ülkelerin dışişleri ve savunma bakanları Rusya'yı görüşecek

NATO üyesi ülkelerin dışişleri ve savunma bakanları Rusya'yı görüşecek
Biden'ın 11 Eylül itibarıyla Afganistan'daki tüm Amerikan askerlerini çekeceği iddia edildi

Biden'ın 11 Eylül itibarıyla Afganistan'daki tüm Amerikan askerlerini çekeceği iddia edildi