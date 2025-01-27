ABD'li Senatör Sanders'tan Trump'ın Gazze önerisine "etnik temizlik" tepkisi
ABD'li Senatör Bernie Sanders, Başkan Donald Trump'ın Gazzelilerin komşu ülkelere gönderilmesi önerisine, "Bunun adı etnik temizliktir ve bu bir savaş suçudur." diyerek tepki gösterdi.
Washington
ABD'li bağımsız Senatör Sanders, X hesabında yaptığı açıklamada, Trump'ın Gazze ile ilgili son önerisini eleştirdi.
- Trump, Filistinli mültecilerin Arap ülkelerine yerleştirilmesini teklif etti
- İsrailli Bakan Smotrich, Gazze'deki Filistinlileri sürgün etme teklifi üzerinde çalıştıklarını söyledi
Kendisi de bir Yahudi olan ancak İsrail politikalarına karşı tutumuyla bilinen Sanders, Trump'ın Gazze halkının komşu ülkelere gönderilmesine yönelik önerisine, "Trump Gazze'yi 'temizlemek' ve orada yaşayan milyonlarca Filistinliyi komşu ülkelere sürmek istediğini söylüyor. Bunun adı etnik temizliktir ve bu bir savaş suçudur." sözleriyle yanıt verdi.
ABD Başkanı Trump, dünkü açıklamasında, Gazze'nin "temizlenmesi için" Ürdün, Mısır ve diğer Arap ülkelerinin bölgeden daha fazla Filistinli mülteciyi kabul etmesi ve bu kişilerin "farklı yerlerde inşa edilecek konutlara yerleştirilmeleri" çağrısı yapmıştı.
Trump, "Bir şeyler olmalı. Ancak orası şu an resmen yıkım alanı. Neredeyse her şey yıkılmış ve orada insanlar ölüyor. Bu nedenle bazı Arap ülkeleriyle bir araya gelip (Filistinlilerin) barış içinde yaşayabilecekleri başka bir yerde konutlar inşa etmeyi tercih ederim." demişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.