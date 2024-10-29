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Dünya

ABD'li rapçi Diddy'ye, reşit olmayan kişilere cinsel istismar suçlamasıyla iki yeni dava

ABD'de "Diddy" ve "Puff Daddy" lakaplı Amerikalı yapımcı ve rapçi Sean Combs hakkında 10 ve 17 yaşındaki çocuklara cinsel istismar suçlamasıyla iki dava daha açıldı.

Ayşe İrem Tiryaki  | 29.10.2024 - Güncelleme : 29.10.2024
ABD'li rapçi Diddy'ye, reşit olmayan kişilere cinsel istismar suçlamasıyla iki yeni dava

Ankara

ABD'li rapçi Diddy'e açılan 2 yeni davanın birinde Diddy'nin 2005'te 10 yaşındaki bir çocuğu uyuşturucu madde vererek istismara maruz bıraktığı iddia edilirken, diğer davacının da 2008 yılında 17 yaşındayken, yetenek seçmeleri sırasında istismara maruz bırakıldığı öne sürüldü.

Combs'un avukatları söz konusu suçlamaları reddederek, "Mahkemede Combs'un kimseye cinsel istismar ya da saldırıda bulunmadığı gerçeği ortaya çıkacaktır." ifadesini kullandı.

Diddy'nin "kirli geçmişi"

Diddy" lakaplı Combs, "seks ticareti, zorla çalıştırma, adam kaçırma, alıkoyma, kundaklama, uyuşturucu bulundurma, rüşvet ve adaleti engelleme" suçlamalarıyla 16 Eylül'de gözaltına alınmıştı.

Mahkemece 17 Eylül'de kamuoyuyla paylaşılan 14 sayfalık iddianamede Combs'un bazen günlerce süren, genellikle kayıt altına alınan "Freak Offs" adlı partileri çoğunlukla evlerinde düzenlediği ve bu partilere katılmaya mecbur kıldığı kişileri cinsel ilişkiye girmeye zorladığı ifade edilmişti.

Combs'un mağdurlara "nüfuzunu kullanarak kariyerlerini kontrol etmekle tehdit, ekonomik, psikolojik, sözlü ve fiziksel şiddette bulunma" gibi yöntemlere başvurduğu belirtilen iddianamede, ünlü rapçinin evlerinde yapılan aramalarda "uyuşturucu maddelerin" ele geçirildiği bildirilmişti.

İddianamede Combs'un tanık ve mağdurlara sessiz kalmaları veya yalancı şahitlik yapmaları için rüşvet teklif ettiği de kaydedilmişti. Combs, Manhattan'da çıkarıldığı federal mahkemede hakkındaki suçlamaların tamamını reddetmişti.

Suçlu bulunması halinde Combs, en az 15 yıl, en fazla da ömür boyu hapis cezasına çarptırılabilir. Amerikalı yapımcı ve rapçinin davaları, 5 Mayıs 2025'te görülmeye başlanacak.

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