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Dünya

Amerikalı rapçi "Diddy" hakkında cinsel istismar suçlamasıyla yeni davalar açıldı

ABD'de "Diddy" lakaplı Amerikalı yapımcı ve rapçi Sean Combs hakkında aralarında 16 yaşında bir çocuğun da bulunduğu 6 kişiye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yeni davalar açıldı.

Ecem Şahinli Ögüç  | 14.10.2024 - Güncelleme : 14.10.2024
Amerikalı rapçi "Diddy" hakkında cinsel istismar suçlamasıyla yeni davalar açıldı

Ankara

"Diddy" lakaplı rapçi Combs aleyhinde, "Jane ve John Does" takma adını kullanan 4'ü erkek 6 kişinin şikayetleri üzerine yeni davalar açıldı.

Ünlü rapçi, aralarında 16 yaşında bir çocuğun da bulunduğu 6 kişiye yönelik cinsel istismar, taciz, tecavüz, uyuşturucu ve ilaç kullanmaya zorlama gibi bir dizi suçla itham ediliyor.

Davacılar, Combs tarafından cinsel saldırı ve istismara uğradığını belirten 100'ü aşkın kişi arasında yer aldıklarını söylüyor.

John Does takma isimli erkek davacı, ünlü olmak ümidiyle 16 yaşında Combs tarafından organize edilen partilerden birine katıldığını, partide rapçi tarafından cinsel istismara uğradığını iddia etti.

Davacı, ünlü rapçinin taleplerini yerine getirmediğinde "Ünlü olmak istemiyor musun?" ifadeleriyle sıkıştırıldığını belirtti.

Başka bir davacı, 2004 yılında Combs'un ünlü partileri esnasında rapçi tarafından uyuşturucu almaya ve cinsel ilişkiye girmeye zorlandığını anlattı. Davacı, talepleri yerine getirmemesi halinde ölümle tehdit edildiğini ifade etti.

Bir diğer davacı ise partiler esnasında Combs'un kendisine şiddet uyguladığını ve tecavüz ettiğini söyledi.

Diddy'nin "kirli geçmişi"

Diddy" lakaplı Combs, "seks ticareti, zorla çalıştırma, adam kaçırma, alıkoyma, kundaklama, uyuşturucu bulundurma, rüşvet ve adaleti engelleme" suçlamalarıyla 16 Eylül'de gözaltına alınmıştı.

Mahkemece 17 Eylül'de kamuoyuyla paylaşılan 14 sayfalık iddianamede, Combs'un, bazen günlerce süren, genellikle kayıt altına alınan "Freak Offs" adlı partileri çoğunlukla evlerinde düzenlediği ve bu partilere katılmaya mecbur kıldığı kişileri cinsel ilişkiye girmeye zorladığı belirtilmişti.

Combs'un, mağdurlara "nüfuzunu kullanarak kariyerlerini kontrol etmekle tehdit etme, ekonomik, psikolojik, sözlü ve fiziksel şiddette bulunma" gibi yöntemlere başvurduğu belirtilen iddianamede, ünlü rapçinin evlerinde yapılan aramalarda, "uyuşturucu maddelerin" ele geçirildiği aktarılmıştı.

İddianamede Combs'un, tanık ve mağdurlara sessiz kalmaları veya yalancı şahitlik yapmaları için rüşvet teklif ettiği de kaydedilmişti.

Combs, Manhattan'da çıkarıldığı federal mahkemede hakkındaki suçlamaların tamamını reddetmişti.

Suçlu bulunması halinde Combs, en az 15 yıl, en fazla da ömür boyu hapis cezasına çarptırılabilir.

Amerikalı yapımcı ve rapçinin davaları 5 Mayıs 2025'te görülmeye başlanacak.

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