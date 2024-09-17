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Dünya

Hakkında cinsel saldırı suçlamaları bulunan Amerikalı rapçi "Diddy" gözaltına alındı

Hakkında cinsel saldırı suçlamaları bulunan "Diddy" lakaplı Amerikalı oyuncu, yapımcı ve rapçi Sean Combs gözaltına alındı.

İbrahim Hamdi Hacıcaferoğlu  | 17.09.2024 - Güncelleme : 17.09.2024
Hakkında cinsel saldırı suçlamaları bulunan Amerikalı rapçi "Diddy" gözaltına alındı

İstanbul

New York Güney Bölge Savcısı Damian Williams, Combs'un gözaltına alındığını duyurdu. Williams, Combs hakkında hazırlanan iddianamenin şimdilik gizli tutulacağını, dava hakkındaki detayların daha sonra açıklanacağını belirtti.

Combs'un avukatı Marc Agnifilo, müvekkilinin işbirliği yaptığını ve "suçsuz olduğunu" belirterek, bütün gerçeklerin ortaya çıkmasının beklenmesi gerektiğini kaydetti.

Combs'un eski kız arkadaşı şarkıcı Cassie Ventura, Kasım 2023'te kendisine cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla Combs hakkında dava açmıştı.

CNN televizyonu, mayısta Combs'un Ventura'ya fiziksel şiddette bulunduğunu gösteren bir video yayımlamış, Combs yaptıklarından dolayı özür dilemişti.

Ventura'nın açtığı davanın ardından Combs'a yönelik cinsel saldırı suçlamaları artarak devam etmişti.

ABD İç Güvenlik Bakanlığı, 25 Mart'ta Combs'un Los Angeles ve Miami'deki evleri için arama emri çıkarmış ve buralara baskın düzenlemişti.

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