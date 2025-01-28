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Dünya

ABD'li oyuncular Blake Lively ile Justin Baldoni arasındaki "taciz" davası 2026'da görülecek

ABD'li oyuncu Blake Lively ile oyuncu ve yönetmen Justin Baldoni arasındaki "taciz" ve "karalama kampanyası" davasının, 9 Mart 2026'da görüleceği belirtildi.

Ayşe İrem Tiryaki, Dilara Karataş  | 28.01.2025 - Güncelleme : 28.01.2025
ABD'li oyuncular Blake Lively ile Justin Baldoni arasındaki "taciz" davası 2026'da görülecek

New York

ABD'li yazar Colleen Hoover'ın aynı isimli kitabından uyarlanan "It Ends With Us" adlı filmde başrolleri paylaşan Lively ile Baldoni arasındaki anlaşmazlıklar, ikilinin birbirine yönelik iddialarıyla gündemde.

New York Federal Yargıcı Lewis J. Liman, Lively'nin Aralık 2024'te, kendisine yönelik "taciz" ve "karalama kampanyası" şikayetiyle başlayan hukuki süreçte davanın 9 Mart 2026'da görüleceğini açıkladı.

Sette iddialar havada uçuştu

Aralık 2024'te açtığı davada Lively, Baldoni'nin yanı sıra basın danışmanı ve sahibi olduğu Wayfarer Stüdyosu'ndan şikayetçi olmuş ve oyuncuyu "taciz"le suçlamıştı.

Lively, şikayetinde, Baldoni'nin setteyken "izinsiz olarak" karavanına girdiğini ve film çekimleri sırasında "doğaçlama" fiziksel temasta bulunduğunu iddia etmişti.

Filmin yönetmeni ve başrolü Baldoni'nin yanı sıra diğer yapımcılarla toplantı yapıldığını belirten Lively, bu görüşmeye kendisi gibi oyuncu olan eşi Ryan Reynolds'un da katıldığını ve set koşullarını iyileştirmeye yönelik plan yapıldığını ifade etmişti.

Lively, çekimlerinin tamamlanmasının ardından da Baldoni ve ekibinin, iç mesajlaşmaların görüntülerini paylaşarak kendisi hakkında "karalama kampanyası" başlattığını iddia etmişti.

Justin Baldoni ise söz konusu iddiaları reddederek Lively ve eşine karşı dava açmıştı.

Baldoni'nin avukatı Bryan Freedman de setteki tüm görüntülerin yanı sıra özel mesajları ve e-postaları yayımlayacağını kaydetmişti.

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