ABD'li müzik grubu Green Day, Hz. İsa'ya yazılan şarkıyı Filistinli çocuklar için uyarladı
ABD'de, dünyaca tanınmış müzik grubu Green Day'in, konserinde Hz. İsa için yazdığı şarkının sözlerini Filistinli çocuklar için uyarlayarak okuması büyük alkış aldı.
New York
California'daki Coachella Müzik Festivali'nde hafta sonu sahneye çıkan pop-punk rock grubunun "Jesus of Suburbia" isimli şarkının sözlerini Filistinli çocuklar için değiştirerek okuduğunu gösteren videolar sosyal medyada büyük ilgi gördü.
ABD’li ünlü rock grubu Green Day’den Filistinli çocuklara şarkı— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) April 14, 2025
⬛️ Green Day müzik grubunun solisti, “Jesus of Suburbia” şarkısının sözlerini Filistinli çocuklar için uyarladı
⬛️ Ünlü rock grubunun California’daki Coachella Müzik Festivali’nde seslendirdiği yeni uyarlama büyük… pic.twitter.com/7es6xYuLNn
Müzik festivalinde, grubun solisti Billie Joe Armstrong, ilk kez 2004'te yayımladıkları ve Hz. İsa'nın çarmıha gerilmesini anlatan şarkının sözlerinde değişiklik yaparak, İsrail'in Gazze'ye saldırıları sonucu ölen Filistinli çocukların yaşadığı acılara dikkati çekti.
1990'larda ünlenen grubun solisti Armstrong'un sahnede, "kurban edildiğinde acıdan kaçmak" şeklindeki dizeyi, "Filistinli çocuklar gibi acıdan kaçmak" şeklinde okumasıyla kalabalığın coşkusunu artırdığı görüldü.
Armstrong'un Filistin vurgusu, konser katılımcılarının alkış ve ıslıklarıyla destek bulurken, konserdeki coşkulu anlar grubun hayranları tarafından sosyal medyada paylaşıldı.
Şarkının Filistin'le ilgili bölümünü içeren paylaşımlar sosyal medyada on binlerce görüntülenmeye ulaştı.
Green Day, yaklaşık 40 yıldır müzikleri ile dünyadaki adaletsizliklere dikkati çekmeyi hedefliyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.