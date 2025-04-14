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Dünya

ABD'li müzik grubu Green Day, Hz. İsa'ya yazılan şarkıyı Filistinli çocuklar için uyarladı

ABD'de, dünyaca tanınmış müzik grubu Green Day'in, konserinde Hz. İsa için yazdığı şarkının sözlerini Filistinli çocuklar için uyarlayarak okuması büyük alkış aldı.

Mücahit Oktay  | 14.04.2025 - Güncelleme : 14.04.2025
ABD'li müzik grubu Green Day, Hz. İsa'ya yazılan şarkıyı Filistinli çocuklar için uyarladı

New York

California'daki Coachella Müzik Festivali'nde hafta sonu sahneye çıkan pop-punk rock grubunun "Jesus of Suburbia" isimli şarkının sözlerini Filistinli çocuklar için değiştirerek okuduğunu gösteren videolar sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Müzik festivalinde, grubun solisti Billie Joe Armstrong, ilk kez 2004'te yayımladıkları ve Hz. İsa'nın çarmıha gerilmesini anlatan şarkının sözlerinde değişiklik yaparak, İsrail'in Gazze'ye saldırıları sonucu ölen Filistinli çocukların yaşadığı acılara dikkati çekti.

1990'larda ünlenen grubun solisti Armstrong'un sahnede, "kurban edildiğinde acıdan kaçmak" şeklindeki dizeyi, "Filistinli çocuklar gibi acıdan kaçmak" şeklinde okumasıyla kalabalığın coşkusunu artırdığı görüldü.

Armstrong'un Filistin vurgusu, konser katılımcılarının alkış ve ıslıklarıyla destek bulurken, konserdeki coşkulu anlar grubun hayranları tarafından sosyal medyada paylaşıldı.

Şarkının Filistin'le ilgili bölümünü içeren paylaşımlar sosyal medyada on binlerce görüntülenmeye ulaştı.

Green Day, yaklaşık 40 yıldır müzikleri ile dünyadaki adaletsizliklere dikkati çekmeyi hedefliyor.

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