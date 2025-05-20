Dolar
38.81
Euro
43.80
Altın
3,287.91
ETH/USDT
2,461.70
BTC/USDT
105,747.00
BIST 100
9,514.01
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD'li milyarder Musk, siyasete çok daha az harcama yapacağını belirtti

ABD'li milyarder Elon Musk, ileride siyasi kampanyalara destek amacıyla yaptığı harcamaları büyük ölçüde azaltacağını ifade etti.

Emirhan Demir  | 20.05.2025 - Güncelleme : 20.05.2025
ABD'li milyarder Musk, siyasete çok daha az harcama yapacağını belirtti

Washington

Musk, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen 5. Katar Ekonomi Forumu'na video konferans yoluyla katıldı.

Trump'ı 2024'teki seçim kampanyasının yanı sıra 20 Ocak'ta tekrar göreve gelmesinin ardından maddi olarak destekleyen Musk, siyasete "yeterince para harcadığını" belirterek, gelecekte bu harcamaları "çok daha azaltacağını" söyledi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Musk, Aralık 2024'te servetini Tesla, SpaceX, The Boring Company ve X sosyal medya platformu gibi şirketlerdeki payıyla 486 milyar dolara kadar çıkarsa da Trump'ın göreve gelmesinden sonra uyguladığı politikalarla kayıplar yaşamaya başlamıştı.

Seçim kampanyasında Trump'ı açık biçimde destekleyen ve kampanyasına 277 milyon dolar katkıda bulunan Musk'ın net servetindeki kaybın, ocak ortası ile mart ortası arasında 130 milyar doları aştığı tahmin ediliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Newsweek: Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyanın en güçlü adamlarından biri
İçişleri Bakanlığı, 30 büyükşehir ilçesine kaymakam yerine vali atanacağı iddiasını yalanladı
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Kadına yönelik şiddeti medeniyet değerlerimize yönelik bir saldırı olarak nitelendiriyoruz
Batman'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, 2025 yılı Atatürk Uluslararası Barış Ödülü verecek

Benzer haberler

ABD'de hapishaneden kaçan 10 mahkumun 6'sının yakalanmasına çalışılıyor

ABD'de hapishaneden kaçan 10 mahkumun 6'sının yakalanmasına çalışılıyor

ABD'li milyarder Musk, siyasete çok daha az harcama yapacağını belirtti

Filistinli aktivist Halil’i destekleyen Columbia Üniversitesi öğrencilerinden üniversite başkanına protesto

Washington Post: Trump'ın ekibi, savaş devam ederse ABD'nin İsrail'i terk edeceği uyarısında bulundu

Washington Post: Trump'ın ekibi, savaş devam ederse ABD'nin İsrail'i terk edeceği uyarısında bulundu
Rusya: Ukrayna ile İstanbul'da üzerinde anlaştığımız unsurların hayata geçirilmesi lazım

Rusya: Ukrayna ile İstanbul'da üzerinde anlaştığımız unsurların hayata geçirilmesi lazım
Trump, vergi indirimi tasarısı için Kongredeki Cumhuriyetçilerle bir araya geldi

Trump, vergi indirimi tasarısı için Kongredeki Cumhuriyetçilerle bir araya geldi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet