Dolar
8.32
Euro
9.89
Altın
1,828.40
ETH/USDT
3,943.40
BTC/USDT
50,764.00
BIST 100
1,468.67
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
17'nci TÜBİTAK Efficiency Challenge Elektrikli Araç Final Yarışları
logo
Dünya

ABD'li Kongre üyesinden Taliban'ın Mezar-ı Şerif Havalimanı'nda Amerikan vatandaşlarını esir tuttuğu iddiası

ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesindeki Cumhuriyetçilerin Lideri McCaul, Taliban'ın 6 Amerikan uçağını Mezar-ı Şerif Havalimanı'nda tuttuğunu ve Washington, Taliban'ı tanıyana kadar bu kişilerin ayrılmasına izin verilmeyeceğini öne sürdü.

Dildar Baykan Atalay   | 05.09.2021
ABD'li Kongre üyesinden Taliban'ın Mezar-ı Şerif Havalimanı'nda Amerikan vatandaşlarını esir tuttuğu iddiası

Washington DC

ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesindeki Cumhuriyetçilerin Lideri Michael McCaul, Taliban'ın Afganistan'da kalan Amerikan vatandaşları ve Afgan tercümanları taşıyan 6 Amerikan uçağını Mezar-ı Şerif Havalimanı'nda tuttuğunu ve Washington yönetimi Taliban'ı tanıyana kadar bu kişilerin ayrılmasına izin verilmeyeceğini öne sürdü.

McCaul, katıldığı Fox News yayınında Afganistan'dan hala tahliye edilemeyen Amerikan vatandaşlarının durumuna ilişkin yorumlarda bulundu.

Afganistan'ın kuzeyindeki Mezar-ı Şerif Havalimanı'nda Amerikan vatandaşları ve ABD ile iş birliği yapan Afganları taşıyan 6 Amerikan uçağı olduğunu kaydeden McCaul, bu uçakların iki-üç gündür ABD Dışişleri Bakanlığından onay almalarına rağmen kalkamadığını ileri sürdü.

McCaul, "Durum bir esir tutmaya dönüyor. ABD, Taliban'ı tamamen tanıyana kadar Amerikan vatandaşlarının ülkeden ayrılmasına izin vermeyecekler." dedi.

McCaul, ABD Dışişleri Bakanlığının açıkladığının aksine Afganistan'da sadece 100-200 değil çok daha fazla Amerikan vatandaşının kaldığını sözlerine ekledi.






Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Koronavirüs salgınında son 24 saat
'Okullarda Kovid-19 Pozitif Vaka Çıkması Durumunda Yapılması Gereken Uygulamalar Rehberi' illere gönderildi
Türkiye'de 19 bin 391 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 269 kişi hayatını kaybetti
İllere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayıları açıklandı
Koca: Pandemi sağlık sistemlerinin inşasında eşitlik ve insan merkezli yaklaşımları benimsemeyi kaçınılmaz kılmıştır

Benzer haberler

Tacik lider Ahmed Mesud, Pencşir'deki çatışmaların sonlanması için Taliban'a çağrı yaptı

Tacik lider Ahmed Mesud, Pencşir'deki çatışmaların sonlanması için Taliban'a çağrı yaptı

ABD'li Kongre üyesinden Taliban'ın Mezar-ı Şerif Havalimanı'nda Amerikan vatandaşlarını esir tuttuğu iddiası

Kabil'de yeniden açılan döviz bürolarına Afgan halkı yoğun ilgi gösterdi

MSB: 24 Temmuz 2015’ten bugüne kadar 18 bin 455, bu yılın başından itibaren 1865 terörist etkisiz hale getirildi

MSB: 24 Temmuz 2015’ten bugüne kadar 18 bin 455, bu yılın başından itibaren 1865 terörist etkisiz hale getirildi
Fransa'da Paris Valiliği önünde çadır kuran evsizler bekleyişlerinin 4'üncü gününde tahliye edildi

Fransa'da Paris Valiliği önünde çadır kuran evsizler bekleyişlerinin 4'üncü gününde tahliye edildi
İda Kasırgası'nın vurduğu New Orleans'ta elektrik kesintileri nedeniyle halk tahliye ediliyor

İda Kasırgası'nın vurduğu New Orleans'ta elektrik kesintileri nedeniyle halk tahliye ediliyor