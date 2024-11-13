Dolar
34.34
Euro
36.38
Altın
2,604.04
ETH/USDT
3,317.80
BTC/USDT
92,546.00
BIST 100
9,300.30
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD'li hükümet görevlisi, İsrail'in İran'a saldırı planlarını sızdırmakla suçlandı

Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından Kamboçya'da gözaltına alınan ABD'li hükümet görevlisi Asif William Rahman'ın, İsrail'in İran'a saldırı planlarına dair gizli bilgileri sızlandırmakla suçlandığı bildirildi.

Irmak Akcan  | 13.11.2024 - Güncelleme : 13.11.2024
ABD'li hükümet görevlisi, İsrail'in İran'a saldırı planlarını sızdırmakla suçlandı

Ankara

FBI tarafından bu hafta Kamboçya'da gözaltına alınan Rahman mahkemeye çıkarıldı.

Mahkeme belgelerine göre, Rahman, İsrail'in İran'a saldırı planlarına dair gizli bilgileri sızdırmakla suçlandı.

ABD basınına göre, bu gizli bilgilerin, Telegram uygulamasında bir kanalda paylaşılmasının ardından sızdırıldığı ortaya çıktı.

Söz konusu gizli bilgilerin, İsrail'in, İran'ın 1 Ekim'deki füze saldırılarına misilleme yapmak için askeri varlığını bir yere ilerletmeye devam ettiğini ortaya koyduğu belirtildi.

Bu arada, Virginia eyaletindeki bir mahkemede geçen hafta Rahman hakkında ulusal savunma bilgilerini kasten sızdırdığı gerekçesiyle soruşturma açıldığı öğrenildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
20 bin öğretmen için tercih süreci yarın başlayacak
İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 90'a ulaştı
Türkiye, küresel nükleer enerji kapasitesini 2050'ye kadar 3 katına çıkarma hedefine katıldı
Savunma Sanayii Başkanı Görgün, Kocaeli Sanayi Odası Meclis Toplantısı'nda konuştu
İzmit Körfezi'nden 1 milyon metreküp dip çamuru çıkarıldı

Benzer haberler

ABD'li hükümet görevlisi, İsrail'in İran'a saldırı planlarını sızdırmakla suçlandı

ABD'li hükümet görevlisi, İsrail'in İran'a saldırı planlarını sızdırmakla suçlandı

ABD Dışişleri Bakanı Blinken: (Gazze) Savaşı sona erdirme zamanı gelmiş olmalı

ABD'de yıllık enflasyon ekimde beklentiler dahilinde yüzde 2,6 oldu

Rusya: ABD'nin hava savunma sistemlerini Polonya'da yerleştirmesine karşı önlem alacağız

Rusya: ABD'nin hava savunma sistemlerini Polonya'da yerleştirmesine karşı önlem alacağız
ABD askerleri, Güney Kıbrıs'ın verdiği Mari'deki üsse yerleşmek için gün sayıyor

ABD askerleri, Güney Kıbrıs'ın verdiği Mari'deki üsse yerleşmek için gün sayıyor
Pentagon: Gazze'ye insani yardım ulaştırılması için İsrail'e baskı yapmaya devam edeceğiz

Pentagon: Gazze'ye insani yardım ulaştırılması için İsrail'e baskı yapmaya devam edeceğiz
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet