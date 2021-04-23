Euro
9.99
Dolar
8.32
BIST 100
1,335.34
Altın
1,785.32
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD'li general, Esed-YPG/PKK gerilimini düşürmek için ellerinden gelen yardımı yapacaklarını söyledi

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Kenneth McKenzie, Suriye'nin kuzeydoğusunda Beşar Esed rejimi güçleri ile SDG ismini kullanan YPG/PKK arasındaki çatışmaların gelecek haftalarda daha da artmasını beklediklerini söyledi.

Kasım İleri   | 23.04.2021
ABD'li general, Esed-YPG/PKK gerilimini düşürmek için ellerinden gelen yardımı yapacaklarını söyledi

Washington

ABD Savunma Bakanlığında (Pentagon) basın toplantısı düzenleyen Orgeneral McKenzie, AA muhabirinin YPG ile Esed rejimi arasında artan çatışmalara ilişkin sorusuna, "Rejim destekli güçler olarak da ifade ettiğimiz Suriye güçlerinin SDG'nin gelir kaynağı olarak ilettiği petrol sahalarına baskı yapmaya çalışacağının farkındayız. Orada neler olacağını göreceğiz ancak şu ana kadar o hattı tuttuk ve şu anda acil bir girişim göremiyorum." yanıtını verdi.

Başka bir gazetecinin YPG/PKK ile Esed güçleri arasında Kamışlı'da yaşanan çatışmaları hatırlatması üzerine McKenzie, SDG ismini kullanan örgütün Suriye'deki ABD askerlerini koruyan güç olduğunu ifade ederek, "Bu çatışmaları azaltmak için elimizden gelen yardımı yapacağız." dedi.

Esed rejiminin son zamanlarda bölgede faaliyetlerini artırdığını belirten McKenzie, "Oradan gideceklerini sanmıyorum ve özellikle de rejim destekli güçler doğuya baskı yapıyor. Önümüzdeki haftalarda ve aylarda orada (gerilim) de artabilir. Her seviyede buna mukabele etmek için hazır olacağız. Tabi yapabilirsek öncelikli olarak diplomatik seviyede ya da konuşarak buna karşılık vermeyi tercih ederiz ama SDG ortaklarımıza destek vermeye devam edeceğiz." diye konuştu.

"İranlılar balistik füze gücünde önemli nitelikte gelişme kaydetti"

Bölgede İran tehdidine ilişkin bir soru üzerinde değerlendirmelerde bulunan ABD'li komutan, bölgeye baktığında kendisi için son yılların en büyük kaygısının İran olduğunu söyledi.

McKenzie, "İranlılar, balistik füze gücünde önemli nitelikte gelişme kaydetti, aynı zamanda niceliksel olarak da büyüdüler. Şu anda nereden baksanız, 3 bine yakın farklı menzillere sahip silahları var. Aynı şekilde isabet kabiliyetleri de eskiden daha iyi bir noktaya geliyor. Bu beni kaygılandırıyor." değerlendirmesinde bulundu.

İran'ın Ocak 2020'de ABD askerlerinin konuşlu olduğu El Esed Hava Üssü'ne düzenlediği füze saldırısını İran'ın isabet kabiliyetine örnek gösteren Orgeneral McKenzie, "İran füzeleri hedeflemeyi tercih ettikleri üzere onlarca metre yakınlara düştü." dedi.

Tahran'ın karadan karaya seyir füzelerinin yanı sıra insansız hava araçlarına da yatırımlarını artırmasının kaygı verici olduğunu dile getiren McKenzie, bunların son beş altı yılda yaşanan gelişmeler olduğuna dikkat çekti.

McKenzie, İran nükleer programına ilişkin ise Viyana'da devam eden görüşmelerin sonuçlarını beklediğini ifade ederken "(İranlıların) Geri dönülmeyecek bir şey yaptıkları yok." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Gana, Kovid-19 test sonuçlarını dijital olarak onaylayan ilk Batı Afrika ülkesi oldu
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Koronavirüs salgınında son 24 saat
İtalya'da son 24 saatte 16 bin 232 Kovid-19 vakası tespit edildi
Türkiye'de 54 bin 791 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 354 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

ABD'li general, Esed-YPG/PKK gerilimini düşürmek için ellerinden gelen yardımı yapacaklarını söyledi

ABD'li general, Esed-YPG/PKK gerilimini düşürmek için ellerinden gelen yardımı yapacaklarını söyledi

ABD yönetimi, Rusya'nın Ukrayna sınırındaki birliklerini geri çekme kararını yakından takip ettiğini belirtti

ABD Temsilciler Meclisi başkent Washington DC'nin eyalet olmasına yönelik tasarıyı onayladı

Merkel, ABD'nin İklim Zirvesi'ne dönmesini memnuniyetle karşıladı

Merkel, ABD'nin İklim Zirvesi'ne dönmesini memnuniyetle karşıladı
İklim Zirvesi'nde liderler 'karbon nötr' olma hedefini vurguladı

İklim Zirvesi'nde liderler 'karbon nötr' olma hedefini vurguladı
Suriye'nin Kamışlı ilçesinde Esed rejimi ile terör örgütü YPG/PKK arasındaki çatışmalar sürüyor

Suriye'nin Kamışlı ilçesinde Esed rejimi ile terör örgütü YPG/PKK arasındaki çatışmalar sürüyor