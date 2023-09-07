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Dünya

ABD'li enerji şirketi Chevron'un Avustralya'daki tesislerinde yapılacak grev yarına ertelendi

ABD'li enerji şirketi Chevron'un Avustralya'daki tesislerinde bugün başlayacağı açıklanan grevin yarına ertelendiği duyuruldu.

Melike Pala  | 07.09.2023 - Güncelleme : 07.09.2023
ABD'li enerji şirketi Chevron'un Avustralya'daki tesislerinde yapılacak grev yarına ertelendi

Ankara

Avustralyalı ekonomi gazetesi Financial Review'in haberine göre, Chevron çalışanlarını temsil eden Offshore Alliance (OA) sendikalar birliği ve işveren temsilcileri arasındaki görüşmeler devam ediyor.

OA sendikalar birliği, "Avustralya Endüstriyel İlişkiler Mahkemesi (Fair Work Commission) nezdinde devam eden görüşmelerdeki ilerlemeler göz önüne alınarak", sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tesislerinde bugün başlaması planlanan grevin yarın yerel saatle 06.00'ya kadar ertelendiğini bildirdi.

Chevron Avustralya'nın Sözcü'sü de söz konusu kararı doğrulayarak, görüşmelerde hem çalışanların hem de şirketin çıkarlarına uygun çözümler arandığını ve tesislerde aksama olması halinde operasyonları sürdürmek için adımlar atılacağını ifade etti.

Chevron, 1952'den bu yana faaliyet gösterdiği Batı Avustralya Eyaleti'nde, küresel LNG arzının yaklaşık yüzde 7'sini sağlayan "Wheatstone" ve "Gorgon" LNG tesislerini işletiyor.

Her işçi, günlük 240 bin Avustralya doları kazandırıyor

Avustralyalı danışmanlık şirketi EnergyQuest'e göre, günde 24,5 milyon ton LNG üretme kapasitesine sahip Gorgon ve Wheatstone tesislerinde çalışan her bir işçi günde yaklaşık 240 bin Avustralya doları gelir elde edilmesini sağlıyor.

EnergyQuest, Gorgon ve Wheatstone ile Woodside şirketince işletilen "North West Shelf" ve "Pluto" tesislerinde dakikada toplamda 91 bin 800 Avustralya doları gelir elde edildiğine dikkati çekerek, 30 dakikalık iş bırakmanın dahi Chevron'u büyük zarara uğratacağını belirtti.

Çalışanların greve yarın başlaması halinde bir hafta boyunca günde ortalama 10 saat boyunca yapılacak iş bırakma eyleminin, 14 Eylül'den itibaren 2 hafta sürecek 24 saatlik eyleme dönüşmesi bekleniyor.

Chevron'un Avustralya'daki çalışanları, 7 Eylül'de greve gideceğini duyurmuştu.

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