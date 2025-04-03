ABD'li Demokrat Senatörler, Trump yönetiminin Myanmar'daki depremlere geciken müdahalesini eleştirdi
ABD Kongresi'ndeki Demokrat Partili Senatörler, Trump yönetiminin Myanmar'da çok sayıda can kaybına neden olan 7,7 ve 6,4 büyüklüğündeki iki depreme karşı geciken "yetersiz" müdahalesini eleştirerek, "daha güçlü" yardım çabası çağrısında bulundu.
Ankara
Demokrat Senatörler Elizabeth Warren, Christopher Coons, Tim Kaine, Tammy Duckworth, Chris Van Hollen ve Jeffrey A. Merkley, konuyla ilgili Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Hazine Bakanı Scott Bessent'e hitaben mektup yazdı.
Mektupta, Çin, Hindistan ve Rusya gibi ülkelerin Myanmar'da meydana gelen depremler için bölgeye arama kurtarma ve yardım ekipleri gönderdiği hatırlatılırken, "Trump yönetiminin dış yardımları kesmesi ve ABD Uluslararası Kalkınma Ajansını (USAID) zayıflatması nedeniyle" ABD'nin söz konusu olaya yeterli müdahalede bulunamadığı savunuldu.
"Trump yönetiminin müdahalesinin ahlaki ve stratejik hedeflerimize ulaşmakta başarısız olduğundan derin endişe duyuyoruz. Bu durum, dünya genelindeki ülkelere, ABD'nin rakiplerinden daha az güvenilir olduğu mesajını veriyor." ifadeleri kullanılan mektupta, ABD'nin şu ana kadar konuyla ilgili herhangi bir acil müdahale başlatıp başlatmadığının belirsizliğini koruduğu kaydedildi.
Mektupta, ABD yönetiminin, uygulanan yaptırımlar konusunda Myanmar'a gönderilen deprem yardımları için muafiyet tanıması gerektiği vurgulanarak, yaptırımların, söz konusu depremin ardından kritik yardımların sağlanmasını engellemeyeceğinin açıkça belirtilmesi çağrısı yapıldı.
Hazine Bakanlığına ABD yaptırımları tarafından engellenen tüm işlemlerin, Myanmar'daki deprem yardım çabaları için yetkilendirilmesi çağrısında bulunulan mektupta, "Ölü sayısının artmaya devam ettiği ve milyonlarca yerinden edilmiş insanın hem depremin artçı sarsıntıları hem de Myanmar askeri hava saldırılarıyla mücadele ettiği bu süreçte, daha güçlü bir acil yardım çabası organize etmenizi talep ediyoruz." denildi.
Mektupta, Dışişleri Bakanlığının USAID'den bir ekibin Myanmar'a gönderileceğine yönelik açıklamasına işaret edilerek, ABD'nin genellikle büyük ölçekli felaketler için gönderdiği Afet Yardım Müdahale Ekibinin (DART) bölgeye gönderilmeme nedeni de sorgulandı.
Son olarak mektupta, "DART ekipleri, kriz uzmanları ve hızlıca müdahale edebilen yüklenicilerden oluşur, ancak Trump yönetimi bu uzmanların çoğunu işten çıkarmış ve bu ekipleri destekleyen altyapıyı ortadan kaldırmıştır." ifadesi kullanıldı.
Myanmar'daki depremler
Myanmar'ın orta kesimindeki Sagaing bölgesi yakınlarında, 28 Mart'ta 7,7 ve 6,4 büyüklüğünde 2 deprem meydana gelmiş ve 3 bin 85 kişi ölmüştü.
Myanmar'ın yanı sıra deprem komşu Tayland ve Çin'de de şiddetli biçimde hissedilmişti.
Depremler ülkede büyük yıkıma yol açarken, can kaybının artmasından endişe ediliyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.