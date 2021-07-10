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Dünya, Koronavirüs

AB'de yetişkin nüfusun yüzde 70'inin aşılanmasına yetecek aşı üyelere dağıtıldı

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB'deki yetişkin nüfusun yüzde 70'inin yeni tip koronavirüse karşı aşılanmasını sağlayacak miktarda aşının üye ülkelere teslim edildiğini bildirdi.

Ömer Tuğrul Çam   | 10.07.2021
AB'de yetişkin nüfusun yüzde 70'inin aşılanmasına yetecek aşı üyelere dağıtıldı

Brüksel

Von der Leyen, konuyla ilgili açıklamasında, AB'nin temmuzda yetişkinlerin yüzde 70'ini aşılama hedefine atıf yaparak, "AB verdiği sözü tutmuştur." dedi.

Von der Leyen, "Bu hafta sonu, üye ülkelere bu ay içinde yetişkinlerin yüzde 70'ini aşılayacak kadar aşıyı teslim ettik." diye konuştu.

Yarın itibarıyla AB genelinde 500 milyon doz aşının teslim edilmiş olacağını belirten Von der Leyen, aşılama kampanyasının yıl başından bu yana çok ciddi biçimde hızlandığını söyledi.

Von der Leyen, "Kovid-19 henüz yenilmedi. Ancak yeni varyantlara karşı olanlar dahil olmak üzere daha fazla aşıyı teslim etmek için hazırız. Şimdi üye ülkeler aşılamaları artırmak için her şeyi yapmalı." ifadesini kullandı.

AB yönetimi, üye ülkelerdeki yetişkinlerin yüzde 70'ini temmuz ayında aşılamış olma hedefini nisan sonunda açıklamıştı.

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